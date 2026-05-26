Μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, ο Μαξ Φερστάπεν φάνηκε να μεταβάλλει αισθητά τη στάση του σχετικά με το μέλλον του στη Formula 1, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Το Grand Prix του Καναδά αποτέλεσε μέχρι στιγμής την πιο επιτυχημένη φετινή εμφάνιση του Ολλανδού οδηγού. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου στο Μόντρεαλ, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, τερματίζοντας στην τρίτη θέση και χαρίζοντας στη Red Bull Racing το πρώτο του φετινό βάθρο.

Η πορεία του, ωστόσο, δεν ήταν καθόλου εύκολη. Στον αγώνα Sprint δεν διέθετε τον απαιτούμενο ρυθμό για να διεκδικήσει μια θέση στην πρώτη πεντάδα, ενώ στις κατατακτήριες δοκιμές περιορίστηκε στην έκτη θέση. Παρά τα αγωνιστικά δεδομένα, το όνομά του κυριάρχησε στις συζητήσεις κυρίως για όσα δήλωσε εκτός πίστας.

Λίγο πριν αρχίσει η δράση στον Καναδά, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής παραχώρησε συνέντευξη στην De Telegraaf, ένα μέσο που παραδοσιακά διατηρεί στενή επαφή με το περιβάλλον του και συχνά φιλοξενεί πληροφορίες που προέρχονται από τον κύκλο του. Σε εκείνη τη συνέντευξη εμφανίστηκε ξεκάθαρος ως προς τις προθέσεις του, διαβεβαιώνοντας ότι δεν εξετάζει την αποχώρησή του από το πρωτάθλημα και ότι σκοπεύει να συνεχίσει να αγωνίζεται με τα χρώματα της Red Bull Racing και μετά το 2026.

«Ναι, φυσικά θα είμαι εδώ. Εκτός αν συμβούν πολύ τρελά πράγματα, αλλά δεν το θεωρώ πιθανό. Ελπίζω όλοι να κρατήσουν τον λόγο τους. Αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι παραμένω στη Formula 1», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το κλίμα άλλαξε αισθητά μετά τις κατατακτήριες Sprint. Ερωτηθείς για τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στη FIA και τους κατασκευαστές κινητήρων σχετικά με τους κανονισμούς των επόμενων ετών, ο Φερστάπεν αρχικά εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατεύθυνση των διαβουλεύσεων.

«Σίγουρα πηγαίνει προς μία πολύ θετική κατεύθυνση. Ήταν το ελάχιστο που ήλπιζα να συμβεί και θεωρώ πολύ θετικό ότι αυτό θέλουν να κάνουν. Πιστεύω πως αυτό ακριβώς χρειάζεται και το ίδιο το άθλημα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, όμως, οι τοποθετήσεις του απέκτησαν διαφορετικό τόνο. Ο Ολλανδός άφησε να εννοηθεί πως η παραμονή του στο σπορ δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη εάν δεν υπάρξουν οι αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες για το μέλλον της Formula 1.

«Αν μείνει έτσι, τότε η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη. Κάτι που εγώ δεν θέλω. Μπορώ να σας πω ότι αν μείνει έτσι… τότε θα δούμε. Πνευματικά δεν είναι διαχειρίσιμο για μένα να συνεχίσω έτσι. Απολύτως όχι. Αν σταματήσω, θα σταματήσω οριστικά. Υπάρχουν άλλοι ωραίοι αγώνες εκεί έξω», τόνισε, προκαλώντας νέα συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο αποχώρησής του από το κορυφαίο μηχανοκίνητο πρωτάθλημα του κόσμου.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε αναφέρει μόλις μία ημέρα νωρίτερα και αναζωπυρώνουν τα σενάρια για το μέλλον του, την ώρα που η Formula 1 βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο αποφάσεων σχετικά με τη μορφή των κανονισμών των επόμενων ετών.