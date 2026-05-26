Ο Μέμος Μπεγνής μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και τη δημοσιογράφο, Χριστιάνα Κοχλατζή, για την προσωπική του ζωή, αλλά και για την επιχειρηματική του κίνηση που τελικά δεν του βγήκε σε καλό.

«Έκανα μια επένδυση και καταστράφηκα. Άνοιξα ένα ταχυφαγείο και μέχρι σήμερα είμαι με χρέη και είναι πολλά. Κάποια στιγμή θα ξεμπερδέψω πιστεύω. Κοντά είμαι», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Έχω καλούς φίλους και κάνω ψυχοθεραπεία με τους καλούς μου φίλους. Είναι πολύ ωραίο και πολύ σπάνιο να έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε. ‘Όταν έχεις ανθρώπους που σε αγαπούν επί της ουσίας και σου μιλάνε έξω από τα δόντια, και σου λένε πράγματα που είναι αλήθεια, είναι πολύ σημαντικό. Ζούμε σε ένα περιβάλλον που ακούμε όλο ψέματα», πρόσθεσε ο Μέμος Μπεγνής.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μέμος Μπεγνής σχολίασε: «Στη δουλειά μου είμαι πολύ μεθοδικός, αυθόρμητος και ευγενής. Στη ζωή μου είμαι ό,τι να ναι. Είμαι πολύ ακατάστατος στο σπίτι μου, δεν βάζω στόχους, θέλω να ζω το τώρα. Στα προσωπικά μου είμαι χάλια μαύρα. Αν νιώσω κάτι θα στο πω, δεν κρατάω τίποτα μέσα μου. Οι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα πολύ περίπλοκα. Εγώ αν ερωτευτώ, τα δίνω όλα. Ο έρωτας δεν έχει λογική. Δεν μπορείς να βάζεις στρατηγική στον έρωτα».