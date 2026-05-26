Νέες κάμερες κυκλοφορίας τοποθετούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με τις εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και συνοδεύονται από προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στον Πειραιά, οι οποίες θα ισχύσουν έως και τις 28 Μαΐου.

Αναλυτικότερα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας πραγματοποιείται τμηματικό κλείσιμο λωρίδων κυκλοφορίας μετά τη συμβολή με τη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Πατησίων. Παρεμβάσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, πριν από τη συμβολή με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Σύνταγμα.

Την ίδια ώρα εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο ρεύμα προς Κηφισιά, με τις εργασίες να εκτελούνται κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, από τις 22:00 έως τις 06:00 το πρωί, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση στην κυκλοφορία.

Οι νέες κάμερες θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα, καθώς και άλλες επικίνδυνες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στους βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.