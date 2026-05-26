Ξεκίνησε ήδη ο κύκλος πληρωμών για τις συντάξεις Ιουνίου, καθώς και για μια σειρά επιδομάτων και κοινωνικών παροχών που καταβάλλουν ο e-ΕΦΚΑ, η ΔΥΠΑ και ο ΟΠΕΚΑ, με τα ποσά να πιστώνονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Οι πρώτες πιστώσεις έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται, καθώς οι καταβολές πραγματοποιούνται μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουνίου

Την Τρίτη 26 Μαΐου καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016. Την ίδια ημέρα πληρώνονται και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Στην πράξη, οι δικαιούχοι μπορούν ήδη να κάνουν ανάληψη των χρημάτων από τα ΑΤΜ, καθώς οι πρώτες πιστώσεις εμφανίστηκαν από το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το δεύτερο κύμα πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου και αφορά τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Δημόσιο, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τραπεζών και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Τετάρτης 27 Μαΐου.

Επιπλέον καταβολές από ΕΦΚΑ

Στις 29 Μαΐου προβλέπεται ακόμη:

καταβολή 3,03 εκατ. ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων,

πληρωμή 2,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.

Παράλληλα, στο διάστημα 25 έως 29 Μαΐου θα καταβληθούν 13 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ προχωρά επίσης σε σειρά πληρωμών μέσα στην ίδια εβδομάδα. Συγκεκριμένα:

15 εκατ. ευρώ θα δοθούν για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές,

12 εκατ. ευρώ αφορούν επιδοτούμενες άδειες μητρότητας,

18 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε προγράμματα απασχόλησης,

ενώ 400.000 ευρώ θα καταβληθούν για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πότε πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τα επιδόματα Μαΐου την Παρασκευή 29 Μαΐου, καθώς η τελευταία ημέρα του μήνα συμπίπτει με Κυριακή.

Όπως συμβαίνει συνήθως, οι δικαιούχοι θα δουν τα ποσά διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Πέμπτη 28 Μαΐου.

Ποια επιδόματα πληρώνονται