Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν θα διαμένει στο Μεξικό και θα μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο τις ημέρες των αγώνων της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, έπειτα από την απόφαση των αμερικανικών αρχών να μην επιτρέψουν τη μόνιμη εγκατάσταση της αποστολής στη χώρα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, αποκαλύπτοντας ότι η FIFA απευθύνθηκε στην κυβέρνησή της όταν κατέστη σαφές πως η Ουάσιγκτον δεν επιθυμούσε την παραμονή της ιρανικής ομάδας στις ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, παρά το γεγονός ότι και οι τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων θα διεξαχθούν σε αμερικανικό έδαφος.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αρνηθούμε στο Ιράν τη δυνατότητα να φιλοξενηθεί στο Μεξικό», δήλωσε η Σέινμπαουμ κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της διοργάνωσης, το Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου επίσης στο Λος Άντζελες και την Αίγυπτο στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν προχώρησαν άμεσα σε επίσημο σχολιασμό της υπόθεσης. Ωστόσο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ήδη από τον Μάρτιο ότι η συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση είναι ευπρόσδεκτη, προσθέτοντας όμως πως δεν θεωρεί ενδεδειγμένη την παραμονή της ομάδας στις ΗΠΑ «για λόγους που αφορούν την ίδια την ασφάλειά της».

Ο πρόεδρος της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μεχντί Ταζ, είχε ανακοινώσει το Σάββατο ότι η βάση της ομάδας μεταφέρεται από την Αριζόνα στην παραμεθόρια πόλη Τιχουάνα του Μεξικού, με τη FIFA να επιβεβαιώνει επισήμως τη σχετική αλλαγή τη Δευτέρα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η επιλογή της Τιχουάνα διευκολύνει τόσο τις διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων εισόδου όσο και τη μετακίνηση της αποστολής, καθώς επιτρέπει την πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων της Iran Air προς το Μεξικό.

Η προετοιμασία του Ιράν για το Μουντιάλ βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν μαζί με το Ισραήλ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης, γεγονός που προκάλεσε αβεβαιότητα σχετικά με την παρουσία της εθνικής ομάδας σε μία από τις διοργανώτριες χώρες της τελικής φάσης.

Τον Μάρτιο, η ιρανική ομοσπονδία είχε εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο μεταφοράς των αγώνων του ομίλου στο Μεξικό για λόγους ασφαλείας, πρόταση που η FIFA δεν υιοθέτησε, διατηρώντας αμετάβλητο το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Η αβεβαιότητα αυτή τροφοδότησε και σενάρια περί πιθανής αντικατάστασης του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τον Απρίλιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για διεθνείς συνεργασίες, Πάολο Τζαμπόλι, είχε υποστηρίξει δημόσια ότι η Ιταλία θα μπορούσε να λάβει τη θέση του Ιράν στη διοργάνωση. Η τοποθέτηση αυτή απορρίφθηκε άμεσα τόσο από τη FIFA όσο και από Ιταλούς αξιωματούχους.

Το Ιράν εξασφάλισε την πρόκρισή του στο τέταρτο διαδοχικό Παγκόσμιο Κύπελλο κατακτώντας την πρώτη θέση στον όμιλό του κατά τον τρίτο γύρο των ασιατικών προκριματικών. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις δυσκολίες που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα, η συμμετοχή του στη διοργάνωση δεν τέθηκε ποτέ επίσημα υπό αμφισβήτηση.