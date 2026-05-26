Για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και την ταύτιση που έχει μαζί μίλησε σε συνέντευξή του ο Γιάννης Σμαραγδής. Ο καταξιωμένος και παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτης αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου με στόχο να τον πείσει να του γράψει μουσική για την ταινία «Καβάφης» ενώ αναφέρθηκε και στα πιστεύω του.

Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στο One Channel και στην εκπομπή «Με τον Ρένο» του Ρένου Χαραλαμπίδη λέγοντας «έχω πιο πολύ σχέση με τον Κολοκοτρώνη από ό,τι με τον Καποδίστρια γιατί εγώ όταν ήμουν νέος, ήμουν αριστερός και παραβατικό παιδί. Αλητείες… Νόμιζα ότι όλοι μου φταίνε και όλα μπορούσα να τα κάνω, αυτό που έχεις εσύ μπορώ να το έχω κι εγώ. Αυτό ήταν ένα πράγμα που με πλήγωνε και να τα τώρα τα βιώματα γιατί μπορείς να κατανοήσεις τον Κολοκοτρώνη. Ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και με τα σημερινά δεδομένα μπράβος».

«Έκανε όλα τα στραβά μέχρι που συνέβη ένα πράγμα και πίστεψε σε πράγματα έξω από τον εαυτό του όπως εγώ άρχισα να πιστεύω στον Θεό και στον Ελληνικό πολιτισμό. Και αυτός ο άνθρωπος ο ιδιοτελής έγινε φωτεινό παράδειγμα και με το που πέρασε στην πίστα για την πατρίδα και την αγάπη στον Θεό άνθισε και έγινε ο μεγάλος στρατηλάτης» εξήγησε ο σκηνοθέτης.

«Έφτασε σε αυτό που λέει ο Γιούνγκ, να γίνει ήρωας, θρύλος και μετά πρότυπο. Αυτή τη διαδρομή από το σκοτεινό στην πίστη στα ανώτερα και το φως την ξέρω καλύτερα από τον Καποδίστρια. Άρα θα είναι και εξομολογητικό το φιλμ αυτό» εξήγησε μεγάλος σκηνοθέτης αναφερόμενος στον Θεόδωρο Κολοκτρώνη.

Όπως είπε ο γνωστός σκηνοθέτης «του Κολοκοτρώνη, μέσα στην επανάσταση, τον γιο του τον Πάνο τον σκότωσαν Έλληνες. Αργότερα ο άλλος γιος του, ο Γραμμένος, συνάντησε τους δολοφόνους και δεν τους πείραξε. Έγραψε γράμμα στον Κολοκοτρώνη και του είπε “πατέρα συνάντησα τους δολοφόνους του αδελφού μου και γιου σου και δεν τους πείραξα” και ο Κολοκοτρώνης του απάντησε “αν τους πείραζες δεν θα ήθελα να ήσουν γιος μου”».

Η μουσική για τον «Καβάφη» ο Σαββάππουλος και ο Παπαθανασίου

Αναφερόμενος σε μια άγνωστη ιστορία ο παρελθόν ο Γιάννης Σμαραγδής εξομολογήθηκε «Στον Καβάφη ήθελα να μου γράψει τη μουσική ο Διονύσης Σαββόπουλος. Μου λέει η σύζυγός μου “όχι να πας στον Βαγγέλη”. Εγώ είπα ότι τότε τον Βαγγέλη δεν τον έπαιζε η αριστερά θα μου την πέσουν, αυτός παίρνει κάτι μυθώδη ποσά. “Όχι” μου είπε “και θα στη γράψει και θα είναι δωρεάν η μουσική” αλλά εγώ επέμενα για τον Σαββόπουλο».

«Πήγα 8 το βράδυ στο σπίτι του Σαββόπουλου, δεν μου άνοιγε την πόρτα. Βγαίνει μια Φιλιππινέζα μου και μου λέει “τι θέλει το κύριο; Το κύριο Διονύση είναι στη Χαλκίδα”. Η σύζυγός μου επέμεινε “ο Βαγγέλης θα σου γράψει” και μου έκλεισε ραντεβού σε δύο ημέρες» συνέχισε την περιγραφή του ο Γιάννης Σμαραγδής.

«Πήγα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, δεν με γνώριζε, για ραντεβού μισής ώρας και από πάνω δούλευαν τεχνικοί σε κάτι που έγραφε. Τελικά το ραντεβού κράτησε 4 ώρες. Στις 4 ώρες αυτές μου λέει “τι θέλετε;”. Του εξήγησα για τον Καβάφη για το σινεμά. “Τι είναι αυτό;” με ρώτησε και του διευκρίνισα ότι τελειώνει με τη φράση για την Ελληνική λαλιά που την πήγαμε στους Ινδούς, με έπιασαν λυγμοί και έκλαιγα για 20 λεπτά. Ο Βαγγέλης ήταν ακίνητος με τη στάση του Ποσειδώνα.

Του ζήτησα συγγνώμη και μου είπε “έχω δει τον Τσαρούχη να διαβάζει Καβάφη και να κλαίει”. Μετά από δύο ημέρες με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “σας θέλω”. Όταν πήγα μου είπε “να μην πούμε πολλά λόγια. Σε αυτό που είδα υπάρχει η ψυχή του ποιητή αλλά λείπει το κάδρο, οι σκηνές πλήθους εκεί και εκεί”. Έμεινα κάγκελο γιατί δεν είχα κάνει τα πλάνα επειδή δεν είχα τα χρήματα. Μου είπε “θα σου γράψω τη μουσική, θα υπογράψουμε συμβόλαιο για ένα ευρώ για να μην έχετε προβλήματα με τις δισκογραφικές και είμαι στη διάθεσή σας να ξεκινήσουμε από αύριο» επεσήμανε.