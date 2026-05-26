Ο Βασίλης Σπανούλης εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό στόχο του Άρη για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, με την τελική του απόφαση να αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό των «κιτρινόμαυρων» για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το συγκεκριμένο σενάριο κυκλοφορεί εδώ και αρκετούς μήνες στους κύκλους του ελληνικού μπάσκετ, ωστόσο εξαρχής ήταν ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά απαιτητική υπόθεση. Η μετάβαση ενός προπονητή που συγκαταλέγεται πλέον στους πλέον αναγνωρισμένους της EuroLeague σε ομάδα που αγωνίζεται στο EuroCup μόνο εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί. Για τον λόγο αυτό, καθοριστικό ρόλο παίζει η παρουσίαση ενός φιλόδοξου και αξιόπιστου πλάνου, το οποίο θα προσφέρει προοπτική άμεσης διεκδίκησης θέσης στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ένα τέτοιο εγχείρημα προϋποθέτει σημαντική οικονομική ενίσχυση, κυρίως στο αγωνιστικό σκέλος, ειδικά όταν αφορά έναν προπονητή με τόσο μεγάλη ζήτηση στην αγορά.

Μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Μονακό, ο ομοσπονδιακός τεχνικός έγινε αποδέκτης ενδιαφέροντος από τουλάχιστον τέσσερις συλλόγους της EuroLeague, ενώ η περίπτωση του Ερυθρού Αστέρα εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο. Παράλληλα, ο ίδιος φέρεται να έχει απορρίψει ήδη δύο από τις προτάσεις που δέχθηκε, εξέλιξη που ενίσχυσε την αισιοδοξία στον Άρη ότι μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις την περίπτωσή του.

Στους ανθρώπους της ομάδας υπάρχει η πεποίθηση ότι η στενή σχέση του Νίκου Ζήση με τον Σπανούλη μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός παράγοντας στις συζητήσεις. O general manager της ΚΑΕ έχει ήδη παρουσιάσει στον Έλληνα τεχνικό το όραμα της νέας διοίκησης και τους στόχους που έχουν τεθεί για τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες για τις βασικές προϋποθέσεις που έχει θέσει ο ίδιος ο Σπανούλης.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η αύξηση του αγωνιστικού προϋπολογισμού σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που προβλέπονταν αρχικά. Από την πλευρά της, η νέα ιδιοκτησία εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε οικονομική υπέρβαση, εφόσον αυτή συνδεθεί με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σπανούλη. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει οι επισκέψεις του Ρίτσαρντ Σιάο στην Ελλάδα, με έναν από τους βασικούς λόγους να είναι η προσπάθεια προσέγγισης του Λαρισαίου προπονητή.

Πριν από λίγες ημέρες, ο εκπρόσωπος του Σπανούλη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, μιλώντας στη Mozzart Sport, επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από τον πελάτη του, επισημαίνοντας ότι οι καθοριστικές επαφές αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, με στόχο την οριστική λήψη αποφάσεων στις αρχές Ιουνίου. Στον Άρη γνωρίζουν ότι ανταγωνίζονται οργανισμούς με μεγαλύτερη δυναμική και παρουσία στην EuroLeague, ωστόσο θεωρούν πως η θέση τους είναι σαφώς πιο ισχυρή σε σχέση με μερικούς μήνες πριν, κυρίως λόγω της διάθεσης να καλυφθούν οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί.

Όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης διανύει μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς μεγάλο μέρος του αγωνιστικού σχεδιασμού εξαρτάται από την απάντηση του Σπανούλη. Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Ζήσης επεξεργάζεται και εναλλακτικά σενάρια, χωρίς όμως να απομακρύνει την προσοχή του από τον βασικό στόχο.

Οι εναλλακτικές λύσεις στο προσκήνιο

Σε περίπτωση που η απάντηση του Σπανούλη είναι αρνητική, ο Άρης θα ενεργοποιήσει άμεσα τις υπόλοιπες επιλογές του για τον πάγκο. Όσον αφορά τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς, δεν φαίνεται να υπάρχουν πιθανότητες συνέχισης της συνεργασίας, παρά την εκτίμηση που υπάρχει για το έργο του Κροατοπολωνού προπονητή.

Από την άλλη πλευρά, η περίπτωση του Γιάκα Λάκοβιτς παραμένει ενεργή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σλοβένος τεχνικός ήταν πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μπαχτσεσεχίρ, ωστόσο έχει επιλέξει να περιμένει τις εξελίξεις στον Άρη πριν δεσμευτεί οριστικά με την τουρκική ομάδα. Αυτός είναι και ο λόγος που η αρχική συμφωνία των δύο πλευρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Αντίθετα, το όνομα του Λούκα Μπάνκι δεν απασχόλησε ουσιαστικά τον Άρη, καθώς δεν υπήρξαν προχωρημένες επαφές με τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με την Μπασκόνια.