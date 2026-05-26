Σε κέντρο ναυπηγικής δραστηριότητας για την Ανατολική Μεσόγειο, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα δύναται να εξελιχθεί η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, το μέγεθος της ελληνικής ναυτιλίας και τις αυξημένες ανάγκες ενεργειακής και αμυντικής ασφάλειας. Τα παραπάνω ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων και επικεφαλής της ONEX Shipyards & Technologies, κ. Πάνος Ξενοκώστας, μιλώντας στο συνέδριο «BLUE STRATEGY SUMMIT 2026» με θέμα «Η Ελλάδα στρατηγικός κρίκος Ευρώπης – Αμερικής – Ασίας».

Ο κ. Ξενοκώστας υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή ναυπηγική και αμυντική στρατηγική, επισημαίνοντας ότι από την Ελλάδα διέρχονται κρίσιμοι ενεργειακοί διάδρομοι και υποδομές, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη ανάπτυξης ισχυρής εγχώριας βιομηχανικής και ναυπηγικής βάσης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, κάνοντας ειδική αναφορά στη συμφωνία της ONEX με τη νοτιοκορεατική Hanwha Group. Όπως είπε, στόχος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, ώστε η Ελλάδα να περάσει «από την απλή συντήρηση στην αυτόνομη εγχώρια ναυπήγηση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο μοντέλο ανάπτυξης των ναυπηγείων μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια ανάπτυξη 6%-8% για τον κλάδο, με αποτύπωμα περίπου 2% στο ΑΕΠ, δημιουργώντας παράλληλα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, κυρίως για μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό. Όπως ανέφερε, ο ετήσιος κύκλος εργασιών του οικοσυστήματος θα μπορούσε να φτάσει τα 3 δισ. ευρώ, ενώ στόχος είναι το 50% της παραγωγής να κατευθύνεται σε εξαγωγές, τόσο σε πλοία όσο και σε ναυτιλιακό εξοπλισμό.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων σημείωσε ακόμη ότι βασικός στόχος είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία να φτάσει στο 70% στις ναυπηγήσεις και έως το 90% στον κύκλο ζωής και υποστήριξης των πλοίων, ώστε —όπως είπε— «ο πλούτος να παραμένει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Στιγμιότυπο από τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας

Όπως σημείωσε, η προσπάθεια αφορά όχι μόνο την κατασκευή πλοίων αλλά και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ναυπηγικού και βιομηχανικού οικοσυστήματος, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί την ελληνική αγορά αλλά και ευρύτερες αγορές της Μεσογείου και της Ευρώπης.

Ο κ. Ξενοκώστας υπογράμμισε ότι απαιτείται ένα νέο «ευρωπαϊκό σύμφωνο ναυπηγικής ισχύος», το οποίο θα στηρίζει την κατασκευή πλοίων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενισχύει την εγχώρια προστιθέμενη αξία. Παράλληλα, ζήτησε τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων και νέων ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης της ναυπηγικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται, καθώς πολλές χώρες επιδοτούν ήδη μαζικά τον κλάδο.

Σημείωσε επίσης ότι τα ελληνικά ναυπηγεία έχουν ήδη ξεκινήσει δραστηριότητες σε ρυμουλκά, ακτοπλοϊκά, ενεργειακά πλοία αλλά και αμυντικές μονάδες, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη ανάπτυξης εγχώριων δυνατοτήτων σχεδίασης, κατασκευής και υποστήριξης κρίσιμων συστημάτων.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων στάθηκε ιδιαίτερα και στη σημασία της ανασυγκρότησης των ναυπηγείων της Σύρου και της Ελευσίνας, σημειώνοντας ότι όταν ξεκίνησε η προσπάθεια επαναλειτουργίας τους υπήρχαν απλήρωτοι εργαζόμενοι, υψηλά χρέη και απαξιωμένες υποδομές.

Όπως είπε, από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν αποπληρωθεί υποχρεώσεις άνω των 52 εκατ. ευρώ από προηγούμενες χρήσεις, ενώ στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστικών ναυπηγείων που «θα παραδοθούν στις επόμενες γενιές ισχυρότερα από ό,τι παραλήφθηκαν».

Αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, καθώς και στη συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις για την αναγέννηση του κλάδου.

Όμιλος AKTOR

Οι νέες γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη και άλλων λιμένων στην Ελλάδα και αυτή η παραδοχή βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινού ενδιαφέροντος του Ομίλου AKTOR και του Ομίλου ONEX για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης του λιμένα Ελευσίνας, επισήμανε, στο ίδιο συνέδριο, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

Όπως τόνισε, η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, οι γεωπολιτικές μεταβολές και οι νέες συνθήκες επιβάλλουν τη δημιουργία και εκσυγχρονισμό και άλλων λιμανιών στην Ελλάδα. Και, ενώ η χώρα μας βρίσκεται στη συμβολή τριών ηπείρων, έχει ουσιαστικά ένα μόνο μεγάλο διεθνές λιμάνι, το οποίο δεν θα επαρκεί για τους μετασχηματισμούς και τις εξελίξεις που αναμένονται να προκύψουν στο διεθνές περιβάλλον, στο μέλλον. Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι ο κάθετος ενεργειακός και οδικός διάδρομος δημιουργεί την ανάγκη για καλά οργανωμένα λιμάνια που θα τροφοδοτούν τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σημείωσε ότι η Ελευσίνα συνιστά την καλύτερη επιλογή διότι έχει εύκολη πρόσβαση σε συγκοινωνιακές υποδομές και επαρκή χώρο για την ανάπτυξη ενός καλά οργανωμένου κέντρου logistics.