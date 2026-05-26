Ήπια πτωτικές τάσεις συνόδευσαν την έναρξη των χρηματιστηριακών συναλλαγών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να καταγράφει απώλειες 0,29% διαμορφούμενος στις 2.312,08 μονάδες.

Αυτήν την ώρα η αξία συναλλαγών ανέρχεται σε 30,76 εκατ. ευρώ, επί 3,24 εκατ. τεμαχίων μετοχών που έχουν αλλάξει χέρια, μέσω 7.973 πράξεων.

Εκ των 106 μετοχών που έχουν κινηθεί, οι 37 σημειώνουν άνοδο και οι 51 πτώση, ενώ 18 παραμένουν αμετάβλητες έναντι του χθεσινού “κλεισίματός” τους.

Ο “βαρύς” FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως σημειώνει πτώση 0,36% ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως σημειώνει οριακή πτωτική μεταβολή 0,01%.

Οι μετοχές που καταγράφουν την σημαντικότερη άνοδο είναι οι: Ντόπλερ με κέρδη 5,39%, Λαβιφάρμ με 3,86% και ΕΚΤΕΡ με άνοδο 3,45%

Στον αντίποδα, οι μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση είναι οι: Mermeren με απώλειες -5,56%, Galaxy, Cosmos Mezz με απώλειες -5% και Ρεβόιλ με πτώση -2,42%.