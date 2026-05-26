Ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση ενός έργου που παρέμενε για δεκαετίες συνώνυμο των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας βρίσκεται πλέον το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο φορέας, το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει, πλέον, αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), εξέλιξη που φέρνει το έργο στην τελική φάση υλοποίησής του.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία ολοκλήρωσης ενός έργου που για δεκαετίες παρέμενε ανολοκλήρωτο και συνδεόταν με χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης, από τις μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι τις χωροταξικές εκκρεμότητες και τις δικαστικές διαμάχες για ιδιοκτησίες.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, η επίτευξη του συγκεκριμένου ποσοστού σηματοδοτεί ουσιαστικά τη μετάβαση του έργου στην τελική φάση ολοκλήρωσής του. Από το 2019 μέχρι σήμερα, το έργο επιταχύνθηκε μέσα από έναν συνδυασμό νομοθετικών παρεμβάσεων, ψηφιοποίησης υπηρεσιών και αυστηρότερης παρακολούθησης των συμβάσεων κτηματογράφησης.

Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία παίζει η φάση της ανάρτησης, δηλαδή το στάδιο κατά το οποίο οι πολίτες μπορούν για πρώτη φορά να δουν συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους, να ελέγξουν αν είναι σωστά και να υποβάλουν αιτήματα διόρθωσης όπου απαιτείται.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται, πλέον, ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας του Ελληνικού Κτηματολογίου και ειδικότερα μέσω του ψηφιακού χάρτη maps.ktimatologio.gr, όπου οι ιδιοκτήτες μπορούν να αναζητούν τα ακίνητά τους και να βλέπουν τα αναρτημένα δεδομένα σε ένα ενιαίο περιβάλλον χωρικής πληροφορίας για ολόκληρη τη χώρα.

Το 99% της ανάρτησης ξεπερνά, μάλιστα, τον στόχο που είχε τεθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κάτι που η διοίκηση του Κτηματολογίου παρουσιάζει ως ένδειξη επιτάχυνσης του έργου τα τελευταία χρόνια.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, ακόμη παραμένουν ανοιχτά μέτωπα μέχρι την οριστική ολοκλήρωση της κτηματογράφησης. Το επόμενο διάστημα, το βάρος μεταφέρεται στην ολοκλήρωση των συμβάσεων που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, στη διαχείριση εκκρεμοτήτων κτηματογράφησης, καθώς και στην ολοκλήρωση των ειδικών κτηματολογίων.

Παράλληλα, προχωρά η πλήρης μετάβαση της χώρας σε καθεστώς λειτουργούντος ψηφιακού Κτηματολογίου, με στόχο την ψηφιοποίηση διαδικασιών που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν φυσική παρουσία και σημαντική γραφειοκρατία.

Ο επίσημος σχεδιασμός προβλέπει ότι η συνολική κτηματογράφηση της χώρας θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και τον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.