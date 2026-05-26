Το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μπασκετικής επικαιρότητας, καθώς τα σενάρια γύρω από την επιστροφή του στους πάγκους πληθαίνουν όσο πλησιάζει το τέλος της σεζόν. Την ίδια στιγμή που ο Σέρβος τεχνικός συνδέεται έντονα με τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση αποχώρησης του Εργκίν Άταμαν, δημοσιεύματα από την Ισπανία εμπλέκουν πλέον και την Μπαρτσελόνα στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την καταλανική «L’ Esportiu», οι «μπλαουγκράνα» παρακολουθούν στενά την περίπτωση του πολυνίκη προπονητή της EuroLeague και τον θεωρούν μία από τις βασικές επιλογές για την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ωστόσο, οποιαδήποτε εξέλιξη εξαρτάται από την απόφαση του ίδιου του Ομπράντοβιτς σχετικά με το αν επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην προπονητική δράση.

Ο έμπειρος Σέρβος τεχνικός αποχώρησε από την Παρτίζαν στις 25 Νοεμβρίου, επιλέγοντας να πάρει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τα επόμενα βήματα της καριέρας του. Μάλιστα, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο να λάβει οριστικές αποφάσεις πριν από την ολοκλήρωση του Final Four, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι προθέσεις του αναμένεται να γίνουν γνωστές μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, η «Mundo Deportivo» υποστηρίζει ότι στην Μπαρτσελόνα προετοιμάζονται για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να αποχωρήσει, με την Ντουμπάι να εμφανίζεται ως ο πιθανότερος επόμενος σταθμός στην καριέρα του.

Πέρα από τον Ομπράντοβιτς, οι Καταλανοί φέρονται να εξετάζουν και άλλες αξιόλογες λύσεις για τον πάγκο τους. Στη λίστα τους βρίσκονται ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος έχει ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές του στην ευρωπαϊκή αγορά προπονητών, καθώς και ο Ίμπον Ναβάρο της Ουνικάχα Μάλαγα, που έχει συνδέσει το όνομά του με τις πρόσφατες επιτυχίες της ισπανικής ομάδας.

Με τα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ να σχεδιάζουν ήδη την επόμενη ημέρα τους, η απόφαση του Ομπράντοβιτς αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την αγορά των προπονητών, καθώς αρκετοί σύλλογοι παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από τον κορυφαίο τεχνικό της EuroLeague.