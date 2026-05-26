Παρά τις αλλαγές που δρομολογούνται σε διοικητικό, τεχνικό και αγωνιστικό επίπεδο, ένα στοιχείο παραμένει σταθερό στον σχεδιασμό της Μίλαν: ο καθοριστικός ρόλος του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο Σουηδός δεν αποτελεί τυπικό στέλεχος των «ροσονέρι», ωστόσο η επιρροή του στις εξελίξεις του συλλόγου είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Όταν ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα, ο ιδιοκτήτης της RedBird, Τζέρι Καρντινάλε, επέλεξε να τον εντάξει στο εγχείρημα της νέας Μίλαν με έναν διαφορετικό τρόπο. Αντί μιας συμβατικής διοικητικής θέσης, του προσέφερε συμμετοχή στο επενδυτικό σχήμα της εταιρείας, καθιστώντας τον συνεργάτη και μέτοχο του fund. Μια πρόταση που είχε γίνει στο παρελθόν και στον Πάολο Μαλντίνι, χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία.

Έκτοτε, ο Ιμπραΐμοβιτς έχει αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο, διατηρώντας στενή συνεργασία με τον Καρντινάλε και συμμετέχοντας ενεργά στις σημαντικότερες αποφάσεις του οργανισμού. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο ανδρών αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας της διοίκησης, με αποτέλεσμα ο Σουηδός να έχει ουσιαστικό λόγο στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Η επιρροή του αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστική ειδικά σε μια περίοδο που η Μίλαν επιχειρεί συνολική ανασυγκρότηση. Με τη RedBird να αναλαμβάνει πλέον πλήρως τα ηνία του συλλόγου, ο Ιμπραΐμοβιτς συμμετέχει άμεσα στις συζητήσεις για την επιλογή του νέου προπονητή, αλλά και για τη στελέχωση της τεχνικής διεύθυνσης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συγκεκριμένες εξελίξεις αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και σε πρόσφατη συνάντησή του με τον Καρντινάλε.

Παρότι δεν κατέχει επίσημη διοικητική θέση στο οργανόγραμμα της ομάδας, κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν ανέλαβε αρκετές πρωτοβουλίες που ξεπερνούσαν τον συμβουλευτικό του ρόλο. Συμμετείχε ενεργά στον μεταγραφικό σχεδιασμό και είχε αυξημένη παρουσία στην καθημερινότητα της ομάδας, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό κενά που υπήρχαν στη διοικητική δομή. Η κατάσταση αυτή, πάντως, δεν αναμένεται να επαναληφθεί.

Η Μίλαν εξετάζει σοβαρά την ενίσχυση της οργανωτικής της πυραμίδας με την πρόσληψη νέου διευθύνοντος συμβούλου, τεχνικού διευθυντή και αθλητικού διευθυντή, προκειμένου να διαμορφώσει ένα πιο ολοκληρωμένο και λειτουργικό μοντέλο διοίκησης. Έτσι, ο Ιμπραΐμοβιτς θα έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί περισσότερο στον στρατηγικό του ρόλο, διατηρώντας παράλληλα τις υπόλοιπες επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Πριν από την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματισμένες υποχρεώσεις με το Fox Sports κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ο Σουηδός θα συνεχίσει να συμμετέχει στον σχεδιασμό της νέας Μίλαν μαζί με τους Καρντινάλε και Καλβέλι.

Στο μέτωπο της τεχνικής διεύθυνσης έχουν ήδη ξεχωρίσει ορισμένες υποψηφιότητες. Ψηλά στη λίστα βρίσκεται ο Τσίκι Μπεγκιριστάιν, πρώην αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα και της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος θεωρείται από τον Ιμπραΐμοβιτς ιδανική επιλογή για την ανάπτυξη ενός φιλόδοξου πρότζεκτ στην Ιταλία. Ο Καταλανός είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο στη μεταγραφή του ίδιου του Ζλάταν από την Ίντερ στη Μπαρτσελόνα όσο και στην ανάδειξη του Πεπ Γκουαρδιόλα σε κορυφαίο προπονητή.



Σε κάθε περίπτωση, η αναμόρφωση της Μίλαν περνά σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις αποφάσεις και τις εισηγήσεις του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα στο εσωτερικό του συλλόγου, παρά το γεγονός ότι δεν κατέχει επίσημο διοικητικό αξίωμα.