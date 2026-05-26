Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα από τις μοναδικές στιγμές που ακολούθησαν την κατάκτηση της EuroLeague, καταγράφοντας τη διαδρομή της ομάδας από το ξενοδοχείο μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου χιλιάδες φίλαθλοι περίμεναν τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στην κορυφή της ευρωπαϊκής μπασκετικής σκηνής για τέταρτη φορά στην ιστορία τους, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της EuroLeague και προσθέτοντας ακόμη ένα σπουδαίο τρόπαιο στη συλλογή τους.

Δύο ημέρες μετά τη μεγάλη επιτυχία, η ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο με πλάνα από την εντυπωσιακή πορεία της αποστολής προς το κέντρο του Πειραιά. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει την αποθέωση που γνώρισε η ομάδα από τον κόσμο, καθώς και το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μέχρι την άφιξη στο Δημοτικό Θέατρο, όπου πραγματοποιήθηκε η μεγάλη γιορτή για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου.