Η νέα sci-fi mystery σειρά οχτώ επεισοδίων του Netflix, «The Boroughs», έχει ήδη πυροδοτήσει ενθουσιασμό στα social media και στις πρώτες κριτικές, με αρκετούς θεατές να τη χαρακτηρίζουν «απόλυτο αριστούργημα».

Και όχι άδικα, καθώς πίσω από τη σειρά βρίσκονται οι αδελφοί Matt Duffer και Ross Duffer ως executive producers, μεταφέροντας ξανά τη γνώριμη ατμόσφαιρα μυστηρίου και υπερφυσικού τρόμου που καθιέρωσαν με το Stranger Things.

Το «The Boroughs» τοποθετεί τη δράση σε μια ειδυλλιακή κοινότητα συνταξιούχων στο Νέο Μεξικό, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Sam Cooper, τον οποίο υποδύεται ο Alfred Molina, ένας χήρος νεοφερμένος που προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα του ζωή. Όταν όμως βιώνει μια ανεξήγητη και τρομακτική νυχτερινή συνάντηση, αρχίζει να υποψιάζεται ότι πίσω από τους ήσυχους δρόμους και τα περιποιημένα σπίτια κρύβεται κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Η σειρά εξελίσσεται σε ένα κράμα επιστημονικής φαντασίας, μυστηρίου και χιούμορ, θυμίζοντας ένα mash-up ανάμεσα στο The Thursday Murder Club και το Stranger Things. Η «απρόσμενη ομάδα ηρώων» αποτελείται από ηλικιωμένους κατοίκους που η κοινωνία έχει ουσιαστικά παραμερίσει: έναν πρώην δημοσιογράφο, έναν μουσικό μάνατζερ, έναν γιατρό και άλλους μοναχικούς χαρακτήρες που ενώνονται απέναντι σε μια υπερφυσική απειλή.

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, το ensemble cast είναι από τα μεγαλύτερα ατού της παραγωγής. Εκτός από τον Molina, πρωταγωνιστούν οι Geena Davis, Alfre Woodard, Bill Pullman, Denis O’Hare και Clarke Peters, χαρίζοντας στη σειρά συναισθηματικό βάθος αλλά και αναπάντεχη κωμική ενέργεια.

Οι πρώτες αντιδράσεις είναι ήδη ιδιαίτερα θερμές. Χρήστες στο Rotten Tomatoes μιλούν για «μία από τις καλύτερες νέες σειρές της χρονιάς», ενώ διεθνή μέσα επαινούν τον τρόπο με τον οποίο το «The Boroughs» ανανεώνει το είδος του sci-fi horror μέσα από μια πιο ώριμη, ανθρώπινη ματιά. Το Variety εξήρε το «φανταστικό cast και τους σύνθετους χαρακτήρες», ενώ ο Guardian χαρακτήρισε τη σειρά «αστεία, τρυφερή και σοφή».

Με ατμόσφαιρα ’80s, συγκίνηση, τέρατα και μια ομάδα απίθανων ηρώων που αρνούνται να περάσουν αθόρυβα στη λήθη, το «The Boroughs» μοιάζει ήδη με την επόμενη binge-worthy εμμονή του Netflix.

*Φωτογραφίες @Netflix