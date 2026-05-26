Έπειτα από μία χρονιά γεμάτη διακρίσεις και εξαιρετικές εμφανίσεις με την Κλαμπ Μπριζ, ο Χρήστος Τζόλης απέσπασε τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του βελγικού πρωταθλήματος για τη σεζόν 2025/26.

Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ πραγματοποίησε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του μέχρι σήμερα, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ομάδα του στην πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παράλληλα, πανηγύρισε και τον πρώτο τίτλο σε συλλογικό επίπεδο ως επαγγελματίας, επισφραγίζοντας με τον ιδανικό τρόπο μία ονειρική αγωνιστική περίοδο.

No debate. 🇬🇷😌



Christos Tzolis: Jupiler Pro League Player of the Season! 🏆 pic.twitter.com/Ha98GnjlWB — Pro League (@ProLeagueBE) May 25, 2026

Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη συνολική του επιρροή στο παιχνίδι της Κλαμπ Μπριζ. Σε 36 συμμετοχές σε κανονική διάρκεια και playoffs, ο Τζόλης κατέγραψε 17 γκολ και 22 ασίστ, έχοντας καθοριστική συμβολή στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του. Οι επιδόσεις αυτές τον έφεραν στην κορυφή της λίστας των δημιουργών του πρωταθλήματος και στη δεύτερη θέση των σκόρερ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική συνέπεια και αποτελεσματικότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η ανάδειξή του ως πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή της χρονιάς αποτέλεσε φυσική εξέλιξη των εμφανίσεών του, ενώ η εντυπωσιακή του παρουσία στο Βέλγιο έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την αξία και το κύρος του στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα.