Δύο γυναίκες φίλαθλοι των Σαν Αντόνιο Σπερς Σπερς έγιναν viral καθώς εμφανίστηκαν με μπλούζες με βαθύ ντεκολτέ, καθισμένες στην πρώτη σειρά πίσω από τον πάγκο της ομάδας, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η τηλεοπτική μετάδοση του NBA κατέγραψε τις δύο γυναίκες την Παρασκευή, την ώρα που η κάμερα έδειχνε τον προπονητή των Σαν Αντόνιο Σπερς, Μιτς Τζόνσον. Και οι δύο φορούσαν αποκαλυπτικές μπλούζες. Οι χρήστες του διαδικτύου δεν άργησαν να εντοπίσουν την ταυτότητά τους, καθώς και οι δύο είναι δημιουργοί περιεχομένου, ενώ η μία προωθεί και τον λογαριασμό της στο OnlyFans.

Female Spurs fans go viral for revealing outfits captured on NBA playoff broadcast https://t.co/y7tVock71H pic.twitter.com/GCVYfjRn61 — New York Post (@nypost) May 25, 2026

Όπως αναφέρει η New York Post, οι δύο γυναίκες επέστρεψαν στο γήπεδο για το τέταρτο παιχνίδι της Κυριακής, στο οποίο οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν 103-82 με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερς. Τα καθίσματά τους στην πρώτη σειρά τις έφεραν ξανά στο τηλεοπτικό πλάνο, αυτή τη φορά επίσης κατά τη διάρκεια λήψης του προπονητή της ομάδας, Μιτς Τζόνσον.

Mitch Johnson had the Spurs ready to play. What a great young coach. pic.twitter.com/VNGtoNWi9J — Hater Report (@HaterReport) May 25, 2026

Και οι δύο εμφανίστηκαν ξανά με αρκετά αποκαλυπτικά τοπ, κάτι που, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε νέο κύμα σχολίων στο διαδίκτυο.

Οι ίδιες δείχνουν να απολαμβάνουν τη δημοσιότητα που προκάλεσε η παρουσία τους στους αγώνες των Σαν Αντόνιο Σπερς.