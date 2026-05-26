Με αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, χιλιάδες υποψήφιοι από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας), ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ ρίχνονται στη μάχη των εξετάσεων το Σάββατο 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά.

Το πρόγραμμα

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκινούν τις Πανελλαδικές την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας).

Στη συνέχεια, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα εξεταστούν στα:

Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Οικονομίας & Πληροφορικής)

Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι εξετάσεις συνεχίζονται με:

Λατινικά

Χημεία

Πληροφορική

Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με:

Ιστορία

Φυσική

Οικονομία

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στη συνέχεια:

2 Ιουνίου: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

4-15 Ιουνίου: Μαθήματα ειδικότητας

Ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ:

16-25 Ιουνίου 2026: Ειδικά μαθήματα

15-26 Ιουνίου 2026: Υγειονομικές εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες για ΤΕΦΑΑ (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)

Βασικές οδηγίες

Εν όψει της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να γνωρίζουν ορισμένα βασικά σημεία της διαδικασίας, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά.

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί για τις 08:30, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο έως τις 08:00.

Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι και τι απαγορεύεται

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων πρέπει να προσέλθουν στις αίθουσες εξέτασης έχοντας μαζί τους:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος (το μολύβι επιτρέπεται μόνο όπου προβλέπεται από τις οδηγίες

των θεμάτων), καθώς και γόμα και ξύστρα

Γεωμετρικά όργανα, όπου απαιτούνται

Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό

Ρολόι χειρός (όχι smartwatch)

Δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους: