H Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε το πτυχίο της και είναι ενθουσιασμένη! Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες της στο προφίλ της στο Instagram, σημειώνοντας: «Μπαμπά, πήρα πτυχίο!».

Το πτυχίο της αφορά την Αγγλική Φιλολογία, τις σπουδές που είχε αφήσει ανολοκλήρωτες για 3 μόλις μαθήματα. Η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για αυτή την εκκρεμότητα, παραδεχόμενη ότι με τα χρόνια μετάνιωσε που δεν είχε ολοκληρώσει τότε τη σχολή της. Γι’ αυτό και η φράση «Μπαμπά, πήρα πτυχίο!» στην ανάρτησή της έχει ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς η Δήμητρα Παπαδοπούλου είχε αποκαλύψει πως ο πατέρας της ήθελε πολύ να τη δει να παίρνει το πτυχίο της.

«Ο πατέρας μου είχε καημό που δεν πήρα το πτυχίο»

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου έχει πει ότι δεν πήρε ποτέ το πτυχίο της, παρότι της έμεναν μόλις τρία μαθήματα. Σε συνέντευξή της στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ είχε εξηγήσει ότι τότε δεν την ενδιέφερε να το ολοκληρώσει, καθώς το έβλεπε σαν μια μορφή προσωπικής «επανάστασης» απέναντι στο οικογενειακό περιβάλλον και στις προσδοκίες γύρω από τις σπουδές.

Όπως είπε η ίδια, αργότερα το μετάνιωσε: «Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το πήρα. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα πήγαινα να το πάρω». Μάλιστα, είχε απευθύνει και συμβουλή στους νέους, λέγοντας πως αν βρεθούν σε ένα πανεπιστήμιο που δεν αγαπούν, «ας το πάρουν το ρημάδι», ενώ ανέφερε ότι ο καημός του πατέρα της ήταν ότι δεν πήρε το πτυχίο.