Στην κατάθεση στον Άρειο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης για το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και των υπογραφών, που φτάνουν τις 650, προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού.

Έχοντας στο πλευρό της τον καθηγητή της Νομικής, Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, η κ. Καρυστιανού απεύθυνε κάλεσμα σε εκείνους που «έχουν αισθανθεί την ανάγκη για αλλαγή και την αύρα της ελπίδας να σταθούν δίπλα μας». «Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Καρυστιανού σε δηλώσεις της έξω από τον Άρειο Πάγο.

Όπως είπε, κατέθεσαν την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της «ελπίδας για τη δημοκρατία» που δημιουργήθηκε «μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή».

«Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα αδιαφάνειας, διαπλοκής και ατιμωρησίας, βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές αυτής της ζοφερής πραγματικότητας, η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους την παλαιοκομματική νοοτροπία η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρίδιο που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας».

Η κ. Καρυστιανού εξέφρασε τη θέση πως «η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας».

«Η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα, όλοι εμείς είμαστε η Ελλάδα και μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δρόμο ελπίδας, αισιοδοξίας και προοπτικής. Δεν έχουμε καμία σχέση όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν με κόμματα διαμαρτυρίας όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου…» τόνισε και πρόσθεσε:

«Φαίνεται ότι η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος τότε τίποτα δεν τον σταματά. Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την αύρα της ελπίδας να έρθουν δίπλα μας. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια η ιστορία ξαναγράφεται αλλά αυτή τη φορά γράφεται από την ίδια την κοινωνία μαζί με την ελπίδα για τη δημοκρατία».

«Είμαι μητέρα θύματος μέχρι την τελευταία ανάσα μου, θα είμαι η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Επιτέλους πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε Τέμπη στη ζωή μας, να έχουμε ένα Κράτος Δικαίου, δικαιοσύνη και θεσμούς» κατέληξε η κ. Καρυστιανού.