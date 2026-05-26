Ένας βοηθός σε σχολείο δικάζεται σήμερα στο Παρίσι, κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση μικρών παιδιών που είχε υπό την επίβλεψή του. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη υπόθεση ενός σκανδάλου που διαρκεί έναν χρόνο και έχει συγκλονίσει το σχολικό σύστημα της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου περίπου 15.000 τέτοιοι βοηθοί – γνωστοί ως «animateurs» – απασχολούνται ως μη διδακτικό προσωπικό.

Επί του παρόντος, διεξάγονται έρευνες σε σχεδόν 100 βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του Παρισιού, όπου animateurs έχουν κατηγορηθεί για ανάρμοστη, επιθετική ή σεξουαλική συμπεριφορά.

Δίκες για τρεις άλλες υποθέσεις πρόκειται να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ αναμένεται η έκδοση της ετυμηγορίας σε μια τέταρτη υπόθεση που εκδικάστηκε νωρίτερα αυτό το μήνα. Πιθανότατα θα ακολουθήσουν και άλλες.

Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία συνέλαβε 16 άτομα μετά από έφοδο σε τρία σχολεία στο 7ο διαμέρισμα. Τρία άτομα κατηγορήθηκαν στη συνέχεια για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε παιδιά.

Η υπόθεση της Τρίτης επικεντρώνεται στο δημοτικό σχολείο Alphonse Baudin στο 11ο διαμέρισμα, όπου ο animateur κατηγορείται για σεξουαλικές επαφές με πέντε παιδιά.

Ένας άνδρας δήλωσε στο BBC ότι τον Απρίλιο του 2025 είχε ήδη παρατηρήσει ασυνήθιστα σημάδια στην τετράχρονη κόρη του, όταν ένας άλλος γονέας ανέφερε ότι το παιδί του είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. «Η γυναίκα μου πήρε την κόρη μας στον κήπο και τη ρώτησε αν την είχε αγγίξει κάποιος μετά το σχολείο, και εκείνη απάντησε: “Ναι, ο Ντέιβιντ με αγγίζει και με αγκαλιάζει”. Η γυναίκα μου της είπε: “Δείξε μου”, και η κόρη μου άρχισε να χαϊδεύει την πλάτη της με έναν παράξενο τρόπο. Τότε καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

Το σκάνδαλο έχει δημιουργήσει ένα κλίμα δυσπιστίας και φόβου μεταξύ των γονέων μικρών παιδιών στο Παρίσι, πολλοί από τους οποίους κατηγορούν τον δήμο, ο οποίος προσλαμβάνει τους «animateurs», ότι αρχικά δεν έλαβε σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες.

Σύμφωνα με την ένωση εξωσχολικών δραστηριοτήτων SOS-Périscolaire, το κύριο πρόβλημα είναι η χαμηλή ποιότητα των animateurs, οι οποίοι αμείβονται ανεπαρκώς και, στην καλύτερη περίπτωση, χρειάζονται μόνο ένα βασικό πιστοποιητικό στη διαχείριση παιδιών για να βρουν δουλειά. Μερικές φορές η πίεση για προσλήψεις είναι τόσο μεγάλη που ακόμη και αυτή η απαίτηση παρακάμπτεται.

Η Elisabeth Guthmann, η οποία ίδρυσε την ένωση το 2021, δήλωσε ότι αυτό έγινε ως απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό ιστοριών που κυκλοφορούσαν μεταξύ των γονέων σχετικά με πειράγματα, χλευασμούς και άλλα είδη ήπιας κακοποίησης από τους animateurs.

Αναφέρθηκε σε μια περίπτωση τεσσάρων animateurs σε δημοτικό σχολείο του 16ου διαμερίσματος που «οργάνωσαν έναν αγώνα πάλης με τα άλλα παιδιά να στέκονται γύρω και να φωνάζουν “Χτύπα τον!”».

Ο νέος δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, έχει δεσμευτεί να μεταρρυθμίσει το σύστημα πρόσληψης με 20 εκατ. ευρώ για εκπαίδευση και παρακολούθηση. Είπε επίσης ότι οι animateurs θα τίθενται αυτόματα σε διαθεσιμότητα μετά την υποβολή μίας μόνο καταγγελίας. Από την αρχή του έτους, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα σχεδόν 80 άτομα.

Οι animateurs, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καλούνται να φροντίζουν τα μικρά παιδιά κατά τη διάρκεια των γευμάτων και τα απογεύματα μετά το τέλος των μαθημάτων. Έχουν ως καθήκον να διοργανώνουν διάφορες αθλητικές, χειροτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, οι βοηθοί υποστηρίζουν ότι έχουν καταστεί οι ίδιοι θύματα γενικευμένης καχυποψίας και διακρίσεων εξαιτίας του σκανδάλου. Την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποίησαν απεργία, ζητώντας αναγνώριση και περισσότερες επενδύσεις στο επάγγελμά τους.

«Οι γονείς έχουν, για να το πούμε έτσι, αναλάβει τον έλεγχο των σχολείων και έχουν αρχίσει να καταγγέλλουν πράγματα. Μόνο που δεν είναι απαραίτητα ακριβή όλα όσα καταγγέλλουν», δήλωσε η Κάρλα Μπονέ της συνδικαλιστικής οργάνωσης FO.

«Το Δημαρχείο δεν είναι πλέον αντικειμενικό», δήλωσε ο Ρεμί, ένας βοηθός σε πρόγραμμα μετά το σχολείο. «Δεν διερευνά [τις καταγγελίες]… δεν μας φροντίζει. Όταν εργάζεσαι με παιδιά σήμερα, με το παραμικρό μπορείς να κατηγορηθείς για οτιδήποτε».

«Όταν έχεις ένα σύστημα στο οποίο οι εργαζόμενοι δεν αμείβονται, δεν εκπαιδεύονται ή δεν εποπτεύονται σωστά, και όπου δεν υπάρχουν χρήματα ή κατάλληλες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελιών, δεν είναι έκπληξη που τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο», δήλωσε ο Γκρεγκουάρ Ενσέλ της οργάνωσης γονέων FCPE.

Το σκάνδαλο έχει επικεντρωθεί στο Παρίσι, αλλά οι ακτιβιστές λένε ότι παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε όλη τη χώρα.