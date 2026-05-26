Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε στις Φιλιππίνες, όταν η πορεία ενός μετεωρίτη συνέπεσε με την έντονη δραστηριότητα του ηφαιστείου Μαγιόν.

Στις 25 Μαΐου, στις 10:33 το βράδυ -τοπική ώρα- ένας μετεωρίτης διέσχισε τον ουρανό και φάνηκε να περνά ακριβώς πίσω από το ηφαίστειο Μαγιόν, το οποίο βρισκόταν σε εκρηκτική φάση με εκπομπές λάβας. Το εντυπωσιακό αυτό σκηνικό καταγράφηκε από κάμερες παρακολούθησης της περιοχής, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν ταινία.

Αρχικά, οι επιστήμονες του PHIVOLCS εξέτασαν το ενδεχόμενο ο μετεωρίτης να είχε φτάσει μέχρι τις πλαγιές του ηφαιστείου, καθώς το οπτικό υλικό έδειχνε ένα φωτεινό αντικείμενο να κατέρχεται πάνω από τον κρατήρα. Ωστόσο, έπειτα από ανάλυση δεδομένων από σεισμογράφους, αισθητήρες υπερήχων και βιντεοληπτικό υλικό υψηλής ανάλυσης, επιβεβαιώθηκε ότι ο μετεωρίτης διαλύθηκε πλήρως στην ατμόσφαιρα, χωρίς να υπάρξει πρόσκρουση στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με τη NASA, οι μετεωρίτες είναι οι φωτεινές «γραμμές» που δημιουργούνται όταν μετεωροειδή εισέρχονται με μεγάλη ταχύτητα στη γήινη ατμόσφαιρα και θερμαίνονται λόγω της τριβής με τον αέρα. Όταν το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα λαμπερό, χαρακτηρίζεται ως «πύρινη μπάλα» ή «πύρινη σφαίρα». Αντίστοιχα, το American Meteor Society τις ορίζει ως «εξαιρετικά φωτεινούς μετεωρίτες», συχνά πιο λαμπερούς ακόμα και από τον πλανήτη Αφροδίτη.