Η Χίλαρι Νταφ επέστρεψε στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία (AMAs), μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ηθοποιός περπάτησε στο μπλε χαλί της 52ης τελετής απονομής που πραγματοποιήθηκε στη MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας, επιλέγοντας μια μεταλλική ασημένια δημιουργία του οίκου Rabanne με βαθύ ντεκολτέ σε σχήμα V, η οποία αναδείκνυε άψογα τη σιλουέτα της. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ασημένιες γόβες, ενώ κράτησε τα υπόλοιπα αξεσουάρ σε μίνιμαλ γραμμές.

Η παρουσία της στα AMAs μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της μίνι περιοδείας της «Small Rooms, Big Nerves», αποτελεί την επιστροφή της στα βραβεία από το μακρινό 2005. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέβηκε στη σκηνή σε ρόλο παρουσιάστριας, πλαισιώνοντας μια λαμπερή λίστα αστέρων που απένειμαν βραβεία, ανάμεσα στους οποίους ήταν οι John Legend, Paula Abdul, Alysa Liu, Lisa Rinna, Megan Stalter και Nikki Glaser.

Όπως αναφέρει το Just Jared, η Χίλαρι Νταφ ξεκινά άμεσα πρόβες για τη νέα της μεγάλη περιοδεία «Lucky Me Tour», η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 21 Ιουνίου. Η συγκεκριμένη περιοδεία θα πραγματοποιηθεί σε αρένες και αμφιθέατρα, με την ίδια να υπόσχεται ένα μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό σόου, το οποίο θα συνοδεύεται από μια ανανεωμένη λίστα τραγουδιών.

Οι BTS «Καλλιτέχνες της Χρονιάς», κορυφαίες διακρίσεις για Katseye, Sombr και Sabrina Carpenter

Η αποχή των BTS από τα φώτα της δημοσιότητας δεν πτόησε καθόλου τους θαυμαστές τους. Το βράδυ της Δευτέρας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το διάσημο νοτιοκορεάτικο συγκρότημα απέσπασε την κορυφαία διάκριση «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» στην 52η τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων (AMAs), ενός θεσμού που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970 ως εναλλακτική πρόταση των βραβείων Grammy.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που κερδίζουν το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο του κοινού και το πρώτο μετά το διάλειμμα που έκαναν λόγω της στρατιωτικής τους θητείας. Το ίδιο βραβείο είχαν αποσπάσει και το 2021.

Οι Katseye που επίσης προκαλούν ένα κύμα υστερίας στους θαυμαστές τους, κέρδισαν το Βραβείο του «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη», ανάμεσα σε ισχυρούς υποψήφιους όπως οι Sombr, Olivia Dean, Ella Langley, Leon Thomas και Alex Warren.

Ωστόσο ο Sombr δεν έφυγε με άδεια χέρια από την τελετή απονομής. Μετά την εμφάνισή του στη σκηνή επέστρεψε για να παραλάβει τα Βραβεία Καλύτερου Ροκ/Alternative Τραγουδιού για το «Back to Friends» και Καλύτερου Ροκ/Alternative Άλμπουμ για το «I Barely Know Her». (Κέρδισε επίσης και ένα τρίτο, αυτό του Πρωτοεμφανιζόμενου Ροκ/Alternative Καλλιτέχνη, το οποίο απονεμήθηκε εκτός τηλεοπτικής μετάδοσης).

Η φρενίτιδα για το «KPop Demon Hunters» δεν έμεινε χωρίς ανταμοιβή, καθώς το «Golden» και οι EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami, κατέκτησαν το Βραβείο για το «Τραγούδι της Χρονιάς».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης από τα δίκτυα CBS και Paramount+, απονεμήθηκαν βραβεία αποκλειστικά στους νικητές που έδωσαν το παρών στην τελετή. Έτσι, το «Άλμπουμ της Χρονιάς» που παραδοσιακά θεωρείται μία από τις τέσσερις σημαντικότερες κατηγορίες της βραδιάς, δεν απονεμήθηκε ζωντανά. Το βραβείο κέρδισε η Sabrina Carpenter για το «Man’s Best Friend», αποτελώντας μία από τις συνολικά τρεις διακρίσεις που απέσπασε και αποκαλύφθηκαν μετά το τέλος του σόου.

Μεγάλη έκπληξη ήταν η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία, αν και είχε λάβει οκτώ υποψηφιότητες δεν κατάφερε να αποσπάσει κανένα βραβείο. Ωστόσο το ιστορικό της ρεκόρ των 40 βραβείων AMAs παραμένει απλησίαστο. Στην ίδια θέση βρέθηκαν και η Olivia Dean με επτά υποψηφιότητες και η Lady Gaga με τον Alex Warren που είχαν από έξι, σύμφωνα με το Variety.

Η λίστα με τους νικητές της 52ης ετήσιας τελετής απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων:

Γενικές Κατηγορίες

Καλλιτέχνης της Χρονιάς: BTS

Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη: Katseye

Άλμπουμ της Χρονιάς: Sabrina Carpenter, «Man’s Best Friend»

Τραγούδι της Χρονιάς: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami, «Golden»

Συνεργασία της Χρονιάς: PinkPantheress, Zara Larsson, «Stateside»

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο: Katseye, «Gnarly»

Καλύτερο Σάουντρακ: KPop Demon Hunters

Περιοδεία της Χρονιάς: Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Πρωτοποριακή Περιοδεία της Χρονιάς: Benson Boone – American Heart World Tour

Πρωτοποριακό Άλμπουμ της Χρονιάς: Zara Larsson, «Midnight Sun»

Δημοφιλέστερο Τραγούδι στα Social Media: Tyla «Chanel»

Καλύτερο Τραγούδι από το παρελθόν: Black Eyed Peas, «Rock That Body»

Καλύτερη Φωνητική Ερμηνεία: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami- «Golden»

Τραγούδι του Καλοκαιριού: BTS, «Swim»

Ποπ Κατηγορίες

Καλύτερος Καλλιτέχνης της Pop: Justin Bieber

Καλύτερη Καλλιτέχνιδα της Pop: Sabrina Carpenter

Πρωτοπόρος Καλλιτέχνης της Pop: Katseye

Καλύτερο Ποπ Τραγούδι: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami- «Golden»

Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ: Sabrina Carpenter, «Man’s Best Friend»

Κάντρι Κατηγορίες

Καλύτερος Καλλιτέχνης Κάντρι: Morgan Wallen

Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Κάντρι: Ella Langley

Καλύτερο Κάντρι Ντουέτο ή Συγκρότημα: Zac Brown Band

Πρωτοπόρος Κάντρι Καλλιτέχνης: Sam Barber

Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι: Ella Langley, «Choosin’ Texas»

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ: Megan Moroney, «Cloud 9»

Χιπ-Χοπ Κατηγορίες

Καλύτερος Καλλιτέχνης Χιπ-Χοπ: Kendrick Lamar

Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Χιπ-Χοπ: Cardi B

Πρωτοπόρος Χιπ-Χοπ Καλλιτέχνης: Monaleo

Καλύτερο Χιπ-Χοπ Τραγούδι: Cardi B, «ErrTime»

Καλύτερο Χιπ-Χοπ Άλμπουμ: Cardi B, «Am I the Drama?»

R&B Κατηγορίες

Καλύτερος R&B Καλλιτέχνης: Bruno Mars

Καλύτερη R&B Καλλιτέχνιδα: SZA

Πρωτοπόρος R&B Καλλιτέχνης: Leon Thomas

Καλύτερο R&B Τραγούδι: Bruno Mars, «I Just Might»

Καλύτερο R&B Άλμπουμ: Bruno Mars, «The Romantic»

Λάτιν Κατηγορίες

Καλύτερος Καλλιτέχνης Λάτιν: Bad Bunny

Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Λάτιν: Shakira

Καλύτερο Λάτιν Ντουέτο ή Γκρουπ: Fuerza Regida

Πρωτοπόρος Λάτιν Καλλιτέχνης: Kapo

Καλύτερο Λάτιν Τραγούδι: Bad Bunny, «NUEVAYoL»

Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ: Karol G, Tropicoqueta

Ροκ Κατηγορίες

Καλύτερος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης: Twenty One Pilots

Πρωτοπόρος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης: Sombr

Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Τραγούδι: Sombr, «Back to Friends»

Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Άλμπουμ: Sombr, I Barely Know Her

Κατηγορίες Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής

Καλύτερος Καλλιτέχνης Χορευτικής/Ηλεκτρονικής: David Guetta

Κατηγορίες K-POP