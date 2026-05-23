Δεν αποτελούν μόνο κορυφαία μουσικά γεγονότα, αλλά και ένα μοναδικό επιστημονικό πείραμα. Οι συναυλίες των Iron Maiden και των Metallica στο ΟΑΚΑ δίνουν την ευκαιρία στους επιστήμονες να μελετήσουν τις δονήσεις που προκαλούν δεκάδες χιλιάδες θεατές όταν κινούνται, χοροπηδούν και τραγουδούν ρυθμικά.

Μετά τις καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν στη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επέστρεψε στο Ολυμπιακό Στάδιο και για την εμφάνιση των Iron Maiden, συνεχίζοντας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστημονική έρευνα.

Οι επιστήμονες καταγράφουν τη «μικροσεισμική» δραστηριότητα του κοινού

Στόχος των μετρήσεων είναι η καταγραφή της μικροσεισμικής δραστηριότητας που δημιουργείται από τη μαζική συγκέντρωση θεατών και τη δυναμική συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια των συναυλιών.

Ειδικοί αισθητήρες και σεισμολογικά όργανα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις δονήσεις που μεταφέρονται στο έδαφος και στις εγκαταστάσεις του σταδίου, επιτρέποντας στους ερευνητές να αναλύσουν την ένταση και τα χαρακτηριστικά τους.

Οι επιστήμονες επιδιώκουν να συγκρίνουν τα δεδομένα από τις δύο μεγαλύτερες heavy metal συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα, εξετάζοντας κατά πόσο η συμπεριφορά του κοινού, ο αριθμός των θεατών και η ένταση της μουσικής επηρεάζουν τις καταγραφές.

Metallica και Iron Maiden στο μικροσκόπιο της επιστήμης

Οι συναυλίες μεγάλων μουσικών σχημάτων έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι που κινούνται ταυτόχρονα μπορούν να δημιουργήσουν δονήσεις οι οποίες γίνονται αντιληπτές από ευαίσθητα σεισμολογικά όργανα.

Σε αρκετές περιπτώσεις ανά τον κόσμο, συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις ή ακόμη και πανηγυρισμοί φιλάθλων έχουν αφήσει το «αποτύπωμά» τους στα σεισμογραφήματα, δίνοντας πολύτιμα στοιχεία για τη συμπεριφορά των μεγάλων ανθρώπινων συγκεντρώσεων.