Πρόταση δύο δισ. ευρώ για τις μετοχές της Νάπολι έχει καταθέσει στον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις το αμερικανικό fund UGP, όπως αποκαλύπτει το The Athletic.

Η πλειοψηφία των ομάδων της Serie A δεν ανήκουν σε Ιταλούς επιχειρηματίες και δεν αποκλείεται να έχουμε νέα είσοδο Αμερικανών, αυτή τη φορά για τη Νάπολι, η οποία πέρυσι κατέκτησε το 4ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και φέτος θα τερματίσει στη 2η θέση.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το The Athletic, το fund UGP προσφέρει δύο δισ. ευρώ στον Ντε Λαουρέντις για την πλειοψηφία των μετοχών, έχοντας πάρει ήδη τον έλεγχο της ομάδας μπάσκετ, με στόχο να την ενισχύσει και να εξασφαλίσει άδεια για το NBA Europe.

Οι Αμερικανοί, με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, θέλουν να αγοράσουν και το γήπεδο Stadio Diego Armando Maradona και να το εκσυγχρονίσουν, με το μπαλάκι πλέον να είναι στην πλευρά του Ντε Λαουρέντις, καθώς είναι δεδομένο πως το UGP θα επιμείνει για την αγορά των μετοχών.