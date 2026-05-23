Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes ήταν ο νικητής στον αγώνα Σπριντ στο πλαίσιο του γκραν πρι της Formula 1 στον Καναδά, με τον Λάντο Νόρις της McLaren να τερματίζει στη 2η θέση και τον έτερο οδηγό της Mercedes, Κίμι Αντονέλι, να παίρνει την 3η.

Ο Ράσελ ήταν στην pole position και κατάφερε να παραμείνει στην 1η θέση μέχρι το τέλος και να πάρει, έτσι, τη δεύτερη φετινή νίκη του σε αγώνα Σπριντ. Έτσι, μείωσε στους 18 βαθμούς τη διαφορά που τον χωρίζει από τον Αντονέλι, ο οποίος είχε παράπονα από τον ομόσταυλό του.

Οι δύο οδηγοί της Mercedes είχαν μια επαφή και τελικά ο Αντονέλι βρέθηκε εκτός πίστας, με συνέπεια να χάσει τις ελπίδες του για νίκη και να περιοριστεί στην 3η θέση.

Από εκεί και πέρα, την 8άδα που παίρνει βαθμούς συμπλήρωσαν ο Αυστραλός Οσκαρ Πιάστρι με McLaren, ο Μονεγάσκος Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, ο Βρετανός Λιούις Χάμιλτον επίσης με Ferrari, ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull και ο Βρετανός Αρβιντ Λίντμπλαντ με Racing Bulls.