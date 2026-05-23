Η ένταση στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Μόσχα προετοιμάζει νέο συνδυασμένο πλήγμα εναντίον ουκρανικών στόχων, με πιθανή χρήση του υπερηχητικού πυραύλου «Ορέσνικ».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι πληροφορίες προέρχονται από ουκρανικές, αμερικανικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες καταγράφουν ενδείξεις προετοιμασίας μεγάλης κλίμακας επίθεσης, που θα μπορούσε να πλήξει ακόμη και το Κίεβο.

«Βλέπουμε ενδείξεις προετοιμασίας για ένα συνδυασμένο πλήγμα στο ουκρανικό έδαφος, του Κιέβου περιλαμβανομένου, με χρήση διάφορων τύπων οπλισμού», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X, κάνοντας ειδική αναφορά στον προηγμένο πύραυλο μέσου βεληνεκούς Ορέσνικ.

Τι είναι ο υπερηχητικός πύραυλος Ορέσνικ

Ο «Ορέσνικ» αποτελεί ένα από τα πλέον εξελιγμένα οπλικά συστήματα της Ρωσίας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο συγκεκριμένος υπερηχητικός πύραυλος είναι πρακτικά αδύνατο να αναχαιτιστεί, λόγω της ταχύτητάς του που φέρεται να ξεπερνά τις δέκα φορές την ταχύτητα του ήχου.

Η Ρωσία έχει ήδη χρησιμοποιήσει τον Ορέσνικ δύο φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την πιθανή αξιοποίησή του σε νέα μεγάλης κλίμακας επιχείρηση.

Αυξάνονται οι νεκροί από το πλήγμα στο Λουχάνσκ

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε φοιτητικό κοιτώνα στην περιοχή του Λουχάνσκ αυξήθηκε στους 18.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές που έχουν διοριστεί από τη Μόσχα, πολλά από τα θύματα ήταν νεαρές γυναίκες, ενώ τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια.

Ο επικεφαλής της διορισμένης από τη Ρωσία διοίκησης της περιοχής, Λεονίντ Πασέσνικ, δημοσιοποίησε κατάλογο θυμάτων και τραυματιών, αναφέροντας ότι το νεότερο θύμα ήταν μόλις 18 ετών, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένας 15χρονος.

Ρωσία και Ουκρανία ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι στόχευσε εσκεμμένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στην πόλη Σταρομπίλσκ, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια» και πιθανό έγκλημα πολέμου.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος της επιχείρησης ήταν μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ότι οι επιχειρήσεις της διεξάγονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Το ζήτημα έφτασε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση μετά από αίτημα της Ρωσίας. Αρκετές χώρες ζήτησαν ανεξάρτητη διερεύνηση των γεγονότων και πρόσβαση στην περιοχή, ενώ αξιωματούχοι του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν κάθε επίθεση εναντίον αμάχων.

Ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα επικίνδυνη φάση

Η προειδοποίηση Ζελένσκι για πιθανή χρήση του υπερηχητικού πυραύλου Ορέσνικ και οι εκατέρωθεν κατηγορίες για επιθέσεις σε αμάχους εντείνουν το ήδη τεταμένο κλίμα. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης.