Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή φαίνεται να βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις διπλωματικές επαφές να συνεχίζονται παρασκηνιακά την ώρα που παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και τις εκατέρωθεν προειδοποιήσεις, πληροφορίες διεθνών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν την παράταση της υφιστάμενης εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χρόνος για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Ρούμπιο: «Υπάρχει κάποια πρόοδος»

Από το Νέο Δελχί, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, σημειώνοντας πως έχει καταγραφεί «κάποια πρόοδος» στις επαφές των τελευταίων εβδομάδων.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά όλες τις παραμέτρους της διαπραγμάτευσης.

Ιράν: «Βλέπουμε τάση προσέγγισης»

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, έκανε λόγο για σαφή σημάδια προσέγγισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, οι δύο πλευρές βρίσκονται στη διαδικασία οριστικοποίησης ενός μνημονίου κατανόησης, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει 14 βασικά σημεία και να αποτελέσει τη βάση για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή.

«Βρισκόμαστε ταυτόχρονα πολύ κοντά και πολύ μακριά από μια συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις σε κρίσιμα ζητήματα.

Στο παρασκήνιο η μεσολάβηση του Πακιστάν

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικό ρόλο στις επαφές φαίνεται να διαδραματίζει το Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή του στρατηγού Βαχίντι που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην Τεχεράνη ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διαβουλεύσεις για την εξεύρεση κοινού πλαισίου συνεννόησης.

Την ίδια ώρα, η ιρανική ηγεσία διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τη στρατηγική της απέναντι στους συμμάχους της στην περιοχή, με τη Χεζμπολάχ να γνωστοποιεί πως έλαβε διαβεβαιώσεις από την Τεχεράνη ότι η στήριξη προς την οργάνωση θα συνεχιστεί.

Σενάρια για νέους βομβαρδισμούς

Παρά τις διπλωματικές διεργασίες, τα σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης όχι μόνο δεν έχουν εξαφανιστεί αλλά επανέρχονται με ένταση.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη στρατιωτικές προετοιμασίες για το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων κατά ιρανικών στόχων, ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο.

Νέα ερωτήματα προκάλεσε και ανάρτηση του στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Νταν Σκαβίνο, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο με στρατηγικό βομβαρδιστικό B-2 stealth. Η κίνηση ερμηνεύθηκε από αρκετούς αναλυτές ως πιθανό μήνυμα ισχύος προς την Τεχεράνη, καθώς αντίστοιχη ανάρτηση στο παρελθόν είχε προηγηθεί στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Η Μέση Ανατολή σε αναμονή

Με τις συνομιλίες να συνεχίζονται και τις στρατιωτικές επιλογές να παραμένουν στο τραπέζι, η Μέση Ανατολή παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για το αν οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να μετατρέψουν τα σημάδια προσέγγισης σε μια ουσιαστική συμφωνία ή αν η εύθραυστη ισορροπία θα δώσει τη θέση της σε έναν νέο κύκλο έντασης με απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή.