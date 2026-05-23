Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Τουρκία η ένοπλη επίθεση κατά του δημάρχου της Μάκρης, Αλίμ Καρατζά, ο οποίος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς στην περιοχή Ακαρτζά της επαρχίας Μούγλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης προσέγγισε την περιοχή όπου βρίσκεται η κατοικία του δημάρχου έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και άνοιξε πυρ εναντίον του, τραυματίζοντάς τον.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δήμαρχος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και επεμβάσεις.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο κυβερνήτης της περιοχής, Φατίχ Ακκάγια, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του τραυματισμένου δημάρχου.

«Η υγεία του δημάρχου μας είναι άριστη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι γιατροί μας είναι άκρως ικανοί και θα αναρρώσει μετά την επέμβαση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Οι τουρκικές αρχές έχουν εξαπολύσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος διέφυγε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να εντοπίσουν ίχνη του υπόπτου σε εργοτάξιο της περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό αν έχει συλληφθεί.

Ο κυβερνήτης της Μούγλα υπογράμμισε ότι προτεραιότητα των αρχών είναι η άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης και η προσαγωγή του δράστη στη Δικαιοσύνη.

Έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του ενόπλου, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την επίθεση.

Παράλληλα, οι αστυνομικές υπηρεσίες συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του δράστη πριν και μετά το περιστατικό.

Η επίθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα σπάνιο περιστατικό βίας με στόχο εκλεγμένο αυτοδιοικητικό παράγοντα.