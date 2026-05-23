Το τρομακτικό δυστύχημα στη Ρόδο με νεκρές μάνα και κόρη έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη με τα σοκαριστικά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει και τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Ο 44χρονος οδηγός της BMW είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση μετά την απολογία του.

Απόφαση που προκάλεσε την οργή των συγγενών των δύο γυναικών, την ώρα που η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ανοίξει νέος κύκλος ερευνών μετά από σοβαρές καταγγελίες ότι ο 44χρονος επιχείρησε να παρέμβει στα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης. Καταγγέλλονται δύο συγκεκριμένες προσπάθειες του κατηγορουμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο κατασχεμένο όχημά του, το οποίο φυλάσσεται σε μάντρα εταιρείας οδικής βοήθειας εν αναμονή της δικαστικής πραγματογνωμοσύνης.

Την πρώτη φορά, φέρεται να τηλεφώνησε σε οδηγό της οδικής βοήθειας ζητώντας του να προβεί σε ενέργειες που θα κατέστρεφαν δεδομένα στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο της BMW. Ο οδηγός αρνήθηκε.

Την επόμενη ημέρα, υπήρξε νέα προσέγγιση προς δεύτερο οδηγό της ίδιας εταιρείας, αυτήν τη φορά μέσω τρίτου προσώπου. Το πρόσχημα ήταν να δουν το αυτοκίνητο για να «βγάλουν φωτογραφίες», ενέργεια που καταγγέλλεται ως πρόφαση για να αποκτήσουν πρόσβαση στο όχημα και να αλλοιώσουν στοιχεία.

«Ο οδηγός της BMW παραβίασε το κόκκινο»

Στη δημοσιότητα ήρθε τις τελευταίες ημέρες και μια νέα μαρτυρία για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο, με αυτόπτη μάρτυρα να αναφέρει ότι ο οδηγός της BMW έτρεχε και πως παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.

Ο Λούκας, Γερμανός τουρίστας, που έτυχε να είναι μπροστά στο τροχαίο, είπε στο Live News ότι «καθώς περπατούσα, άκουσα ένα αυτοκίνητο να πλησιάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ακουγόταν σαν ο οδηγός να επιτάχυνε έντονα, με δυνατούς θορύβους από τη μηχανή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είδαμε το αυτοκίνητο να περνάει με υπερβολική ταχύτητα. Τότε παρατήρησα ότι ο φωτεινός σηματοδότης για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση ήταν κόκκινος, όμως το αυτοκίνητο συνέχισε και πέρασε τη διασταύρωση χωρίς να σταματήσει».

«Η BMW που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημά τους. Η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Το αυτοκίνητο των δύο γυναικών εκτοξεύτηκε στον αέρα και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη στο οδόστρωμα», είπε στην εκπομπή του Mega.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο οδηγός της BMW παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι η BMW κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. Το όριο ταχύτητας στον δρόμο είναι περίπου 80 χλμ/ώρα και, κατά την άποψή μου, η BMW κινούνταν περίπου με 120–140 χλμ/ώρα. Το όχημα πήγαινε υπερβολικά γρήγορα και γι’ αυτό ο οδηγός δεν μπόρεσε να αντιδράσει εγκαίρως ώστε να αποφύγει τη σύγκρουση. Οι δύο γυναίκες έστριψαν με πράσινο, πήγαιναν κανονικά, δεν έκαναν τίποτα λάθος. Η αστυνομία έφτασε στα 10 λεπτά και το ασθενοφόρο 15-20 οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να επιβιώσουν», πρόσθεσε στη συνέχεια.