Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το τριών ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.

Όπως είπε η κ. Δημογλίδου, το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς «ως αρκετά κακοποιημένο» ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδί φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που προκλήθηκαν από πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα του, κυρίως στο κεφάλι.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής του, στη συνέχεια διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κριθεί αναγκαία χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, με εισαγγελική εντολή διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χανίων και τρία ακόμη παιδιά της ίδιας οικογένειας, τα οποία επίσης φέρουν τραύματα, ωστόσο βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.