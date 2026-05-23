Η υπέρταση δεν είναι απλώς ένας αυξημένος αριθμός στο πιεσόμετρο. Είναι μια αθόρυβη αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που ανοίγει τον δρόμο για σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις: από εγκεφαλικά επεισόδια και εμφράγματα μέχρι καρδιακή ανεπάρκεια.

Και τα στοιχεία προκαλούν ανησυχία: σχεδόν οι μισοί ενήλικες στις ΗΠΑ ζουν με υψηλή αρτηριακή πίεση, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό δεν γνωρίζει καν ότι πάσχει από υπέρταση.

Εδώ και δεκαετίες, οι γιατροί επιμένουν ότι η άσκηση αποτελεί βασικό «φάρμακο» για τη ρύθμιση της πίεσης. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα είχε εστιάσει κυρίως στην αερόβια άσκηση, η οποία θεωρείται η πιο σταθερά αποτελεσματική μέθοδος για τη μείωση της 24ωρης περιπατητικής αρτηριακής πίεσης.

Η περιπατητική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης (ABPM) αποτελεί μια συνεχή, αυτοματοποιημένη καταγραφή της πίεσης για 24 ώρες, κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας αλλά και του ύπνου.

Σε αντίθεση με μια απλή μέτρηση στο ιατρείο, η ABPM αποτυπώνει τις πραγματικές διακυμάνσεις της πίεσης μέσα στην ημέρα και τη νύχτα. Γι’ αυτό και πολλοί επαγγελματίες υγείας τη χαρακτηρίζουν το «χρυσό πρότυπο» για τη διάγνωση της υπέρτασης.

Τώρα όμως, μια νέα συγκεντρωτική ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine φωτίζει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της άσκησης στη διαχείριση της υπέρτασης και δείχνει ότι δύο μορφές προπόνησης ξεχωρίζουν: η συνδυασμένη άσκηση, δηλαδή αερόβια μαζί με προπόνηση αντίστασης, αλλά και η διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT), οι οποίες φαίνεται να μειώνουν σημαντικά την αρτηριακή πίεση σε διάστημα 24 ωρών σε ενήλικες με υπέρταση.

Η μεγάλη ανάλυση: 31 κλινικές δοκιμές και πάνω από 1.345 συμμετέχοντες

Για να κατανοήσουν καλύτερα πώς διαφορετικές μορφές άσκησης επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση, οι ερευνητές ανέλυσαν συγκριτικές κλινικές δοκιμές που δημοσιεύθηκαν από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025.

Η μετα-ανάλυση περιέλαβε οργανωμένα προγράμματα άσκησης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων και εξέτασε πολλές διαφορετικές μορφές φυσικής δραστηριότητας:

αερόβια άσκηση, όπως γρήγορο περπάτημα, τρέξιμο και ποδηλασία

προπόνηση αντίστασης με βάρη ή με το βάρος του σώματος

ισομετρικές ασκήσεις, όπως σανίδες

HIIT

γιόγκα και Pilates

ψυχαγωγικά αθλήματα, όπως ποδόσφαιρο, beach tennis και χάντμπολ

Συνολικά, οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από 31 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που περιλάμβαναν περισσότερους από 1.345 συμμετέχοντες και 67 διαφορετικές παρεμβάσεις άσκησης.

Το βασικό συμπέρασμα ήταν σαφές: η αερόβια άσκηση παρέμεινε η πιο σταθερά αποτελεσματική μέθοδος για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια ημέρας και νύχτας. Ωστόσο, ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα εμφάνισαν τόσο η συνδυασμένη προπόνηση όσο και η HIIT.

Η συνδυασμένη άσκηση έδειξε τα μεγαλύτερα οφέλη

Η μετα-ανάλυση αποκάλυψε ότι η συνδυασμένη άσκηση και η HIIT συνδέθηκαν με σημαντικές μειώσεις της συστολικής αρτηριακής πίεσης, δηλαδή του «μεγάλου» αριθμού στη μέτρηση της πίεσης, που αποτυπώνει την πίεση που ασκείται στα τοιχώματα των αρτηριών όταν η καρδιά αντλεί αίμα.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) συστήνει στόχο συστολικής πίεσης κάτω από 120 mm Hg.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι:

η συνδυασμένη άσκηση μείωσε τη συστολική πίεση κατά μέσο όρο 6,18 mm Hg

η HIIT κατά 5,71 mm Hg

η αερόβια άσκηση κατά 4,73 mm Hg

Ο συγγραφέας της μελέτης Rodrigo Ferrari, PhD, καθηγητής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Rio Grande do Sul στη Βραζιλία, εξήγησε γιατί η συνδυασμένη προπόνηση φαίνεται να είναι τόσο αποτελεσματική: «Η συνδυασμένη προπόνηση είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη επειδή ενσωματώνει τους φυσιολογικούς μηχανισμούς τόσο της αερόβιας όσο και της άσκησης με αντίσταση, προσφέροντας ένα πιο ολοκληρωμένο προφίλ υγείας», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Ενώ παρήγαγε τη μεγαλύτερη σημειακή εκτίμηση για τη μείωση της 24ωρης συστολικής αρτηριακής πίεσης, αυτή η μέθοδος είναι επίσης κρίσιμη για την αντιμετώπιση των λειτουργικών μειώσεων που σχετίζονται με την ηλικία. Αξιοποιώντας συμπληρωματικές οδούς, η συνδυασμένη προπόνηση ενισχύει ταυτόχρονα τόσο τις καρδιαγγειακές όσο και τις νευρομυϊκές λειτουργίες».

Η HIIT δείχνει ότι η αποτελεσματική άσκηση δεν χρειάζεται ώρες

Η έρευνα κατέγραψε σημαντικά οφέλη και στη διαστολική αρτηριακή πίεση, τον «μικρό» αριθμό της μέτρησης, που δείχνει την πίεση στις αρτηρίες όταν η καρδιά χαλαρώνει μεταξύ των παλμών.

Η AHA προτείνει διαστολική πίεση κάτω από 80 mm Hg.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

η HIIT μείωσε τη διαστολική πίεση κατά 4,64 mm Hg

το Pilates κατά 4,18 mm Hg

η συνδυασμένη άσκηση κατά 3,94 mm Hg

η αερόβια άσκηση κατά 2,76 mm Hg

Ο Καθηγητής Ferrari εξήγησε γιατί η HIIT θεωρείται πλέον μια εξαιρετικά πρακτική λύση για πολλούς ανθρώπους: «Η HIIT χρησιμεύει ως μια ρεαλιστική και αποτελεσματική εναλλακτική λύση επειδή μειώνει σημαντικά τόσο τη συστολική όσο και τη διαστολική αρτηριακή πίεση 24 ωρών, ενώ απαιτεί λιγότερο χρόνο από την παραδοσιακή συνεχή άσκηση».

Όπως σημείωσε, η έλλειψη χρόνου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην τακτική άσκηση παγκοσμίως: «Αυτή η αποτελεσματικότητα αντιμετωπίζει άμεσα τους χρονικούς περιορισμούς, οι οποίοι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια εμπόδια στην τήρηση της άσκησης».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για να επεκταθούν οι επίσημες συστάσεις, χαρακτηρίζοντας ωστόσο τη HIIT «πολλά υποσχόμενη στρατηγική» για τη διατήρηση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας και τη διαχείριση της υπέρτασης σε ανθρώπους με περιορισμένο χρόνο.

Γιατί η αερόβια άσκηση εξακολουθεί να κυριαρχεί

Παρότι προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι οι ισομετρικές ασκήσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές για τη μείωση της πίεσης, οι συγγραφείς της νέας έρευνας υποστηρίζουν ότι η αερόβια άσκηση προσφέρει μοναδικά καρδιαγγειακά οφέλη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η αερόβια άσκηση βελτιώνει τη λειτουργία του ενδοθηλίου (δηλαδή την ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων να λειτουργούν σωστά) και παράλληλα μειώνει την αγγειακή αντίσταση μέσω παρατεταμένης αγγειοδιαστολής.

«Οι αερόβιες ασκήσεις λειτουργούν κυρίως μειώνοντας τη συστηματική αγγειακή αντίσταση και βελτιώνοντας την ενδοθηλιακή λειτουργία μέσω της παρατεταμένης αγγειοδιαστολής», δήλωσε ο Καθηγητής Ferrari.

Και πρόσθεσε: «Παραμένει η πιο τεκμηριωμένη επιλογή λόγω του μεγάλου όγκου κλινικών δοκιμών και συμμετεχόντων, γεγονός που παρέχει το υψηλότερο επίπεδο στατιστικής ακρίβειας για τις επιδράσεις της στη μείωση της αρτηριακής πίεσης».

Αντίθετα, οι ερευνητές σημειώνουν ότι η προπόνηση αντίστασης μπορεί προσωρινά να αυξήσει την αρτηριακή δυσκαμψία λόγω των υψηλών πιέσεων που ασκούνται στο καρδιαγγειακό σύστημα κατά τη διάρκεια της άρσης βαρών.

Για αυτόν τον λόγο, προτείνουν η άσκηση αντίστασης να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τη μείωση της πίεσης.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτές οι φυσιολογικές διαφορές ίσως εξηγούν γιατί τα νέα ευρήματα διαφοροποιούνται από προηγούμενες μελέτες.

Είναι αρκετή μόνο η άσκηση;

Παρότι μορφές άσκησης όπως η γιόγκα, το Pilates και τα ψυχαγωγικά αθλήματα έδειξαν ορισμένα οφέλη, οι ερευνητές τονίζουν ότι τα διαθέσιμα δεδομένα παραμένουν λιγότερο ισχυρά.

Για αυτό προειδοποιούν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα πριν οι συγκεκριμένες μορφές άσκησης προταθούν ως βασικές θεραπευτικές στρατηγικές για την υπέρταση.

Η ίδια η ερευνητική ομάδα αναγνωρίζει και ορισμένους σημαντικούς περιορισμούς της ανάλυσης:

πολλές μελέτες περιλάμβαναν μικρό αριθμό συμμετεχόντων

οι παρενέργειες συχνά δεν καταγράφονταν επαρκώς

σε αρκετές δοκιμές απουσίαζαν στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο οι συμμετέχοντες τηρούσαν σταθερά τα προγράμματα άσκησης

Παρά τους περιορισμούς, το τελικό συμπέρασμα των επιστημόνων είναι σαφές:

Η αερόβια άσκηση (είτε συνεχής είτε διαλειμματική) καθώς και η συνδυασμένη προπόνηση, πρέπει να παραμείνουν οι βασικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες συστάσεις για τη μείωση της 24ωρης περιπατητικής αρτηριακής πίεσης σε ενήλικες με υπέρταση.

«Το μυστικό είναι η συνέπεια»

Ποιες είναι όμως οι πιο πρακτικές συμβουλές για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν την άσκηση ως «όπλο» απέναντι στην υπέρταση; Ο Καθηγητής Ferrari δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση: «Η πιο αποτελεσματική στρατηγική για τη μείωση της περιπατητικής αρτηριακής πίεσης είναι να δώσετε προτεραιότητα στην αερόβια άσκηση ως βάση της ρουτίνας σας».

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνέπειας και της μακροχρόνιας προσήλωσης. «Για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υγεία, θα πρέπει να συνδυάσετε την αερόβια προπόνηση με ασκήσεις αντίστασης για να αποκομίσετε πρόσθετα οφέλη στη μυϊκή δύναμη και τη σωματική λειτουργία».

Και πρόσθεσε: «Η επιτυχία οποιασδήποτε παρέμβασης εξαρτάται από την επιλογή στρατηγικών που τα άτομα μπορούν ρεαλιστικά να τηρήσουν μακροπρόθεσμα».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες μορφές άσκησης ίσως αποτελέσουν τη λύση για ανθρώπους που δυσκολεύονται να παραμείνουν συνεπείς στα παραδοσιακά προγράμματα γυμναστικής. «Τα τελευταία στοιχεία από αυτή τη μελέτη διευρύνουν το φάσμα των αποδεδειγμένα αποτελεσματικών επιλογών, προσφέροντας πολλά υποσχόμενες νέες μεθόδους (όπως HIIT, ψυχαγωγικά αθλήματα και Pilates) για όσους δυσκολεύονται να συμμετάσχουν σε πιο παραδοσιακά προγράμματα».

Και το τελικό του μήνυμα είναι ίσως το πιο ουσιαστικό: «Αυτές οι νέες εναλλακτικές λύσεις είναι πιο εύκολο να ξεπεράσουν τη μονοτονία και να βελτιώσουν την καθημερινή συμμόρφωση, η οποία παραμένει ο πιο κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή διαχείριση της υπέρτασης».