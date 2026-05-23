Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Έβρου, όταν όχημα τύπου βαν που κινούνταν κοντά στο Μαυροκλήσι Σουφλίου βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε μέσα σε χαντάκι.

Στο εσωτερικό του βρίσκονταν επτά άτομα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο όχημα επέβαιναν έξι άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρονταν παράνομα στην περιοχή όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του βαν.

Το βαν εξετράπη από την πορεία του και βρέθηκε εκτός δρόμου, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες από την Υπηρεσία Σουφλίου, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων που παρέμεναν μέσα στο όχημα μετά την πρόσκρουση.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Εκεί υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να εισαχθούν προληπτικά στη χειρουργική κλινική για παρακολούθηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κανένα από τα επτά άτομα δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και την εκτροπή του οχήματος.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.