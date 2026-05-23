Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 24 νεκρούς στο Αφγανιστάν τις προηγούμενες 48 ώρες, έκαναν γνωστό χθες Παρασκευή περιφερειακοί αξιωματούχοι και η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών των de facto αρχών.

Μέσα σε 24 ώρες, 15 άνθρωποι χάθηκαν στην επαρχία Μπαγλάν (βόρεια), δύο στην Μπανταχσάν (βορειοανατολικά) και ένας στην Ουαρντάκ (κεντρικά) εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών.

Last night, the dangerous & severe floods in the Istalif district of Kabul caused significant damage to the local people. pic.twitter.com/TgOW2aOhBv — Afghanistan Defense (@AFGDefense) May 22, 2026

«Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας των πλημμυρών», είπε ο Φαρούκ Αχπλαουάκ, εκπρόσωπος του επικεφαλής των τοπικών αρχών στην Μπαγλάν.

⚡Flash floods Kunduz early Friday, trapping many in their homes. Security forces rescued all, including dozens of children & women. Police vehicle once used for killings is now saving lives. Hundreds of acres & dozens of homes damaged, but no deaths. Rescue ongoing. pic.twitter.com/X9BR0fvYpx — Afghanistan Defense (@AFGDefense) May 22, 2026

Στην Μπανταχσάν, «δυο άνθρωποι είναι νεκροί, (άλλοι) δύο αγνοούνται και πάνω από 100 σπίτια καταστράφηκαν», ανέφερε τοπικός αξιωματούχος.

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν το Αφγανιστάν από την Τετάρτη, προκαλώντας πλημμύρες σε διάφορους τομείς.

🚨#Afghanistan: Floods strike several areas in Afghanistan's Baghlan & Badakhshan provinces, leading to human & material losses, with 15 deaths recorded in Baghlan & two in Badakhshan. pic.twitter.com/dz65M9kymv#Floods #Baghlan #Badakhshan #FlashFloods — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 22, 2026

Την Πέμπτη, έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε διάφορες επαρχίες.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών (…) έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και (άλλοι) ένδεκα τραυματίστηκαν», είπε προχθές Πέμπτη εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών του Αφγανιστάν, ο Μοχαμάντ Γιουσούφ Χαμάντ.

Κύμα κακοκαιρίας σαρώνει το Αφγανιστάν από τα τέλη Μαρτίου, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκαλούν καταστροφές σε σπίτια και καλλιέργειες.

Τουλάχιστον 148 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 137 τραυματίστηκαν τον Απρίλιο, εξαιτίας πλημμυρών έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Το Αφγανιστάν, από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που, όπως προειδοποιούν ειδικοί, κάνει ολοένα πιο συχνά και σφοδρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.