Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Οχτώ εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχείο έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 38 ακόμη εγκλωβίστηκαν υπόγεια σε ορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, έπειτα από περιστατικό που συνδέεται με αυξημένα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα πάνω από τα επιτρεπτά όρια, σύμφωνα με το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο, στη Λιουσενγιού, όταν ενέσκηψε το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), διευκρίνισε το Νέα Κίνα.

Τα θύματα ήταν ανάμεσα στους εργαζόμενους που βγήκαν στην επιφάνεια.

Από τους 38 ανθρώπους που παγιδεύτηκαν στα έγκατα της γης, 16 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

Η ασιατική δύναμη κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εκλύσεις CO2, όπως και στην κατανάλωση άνθρακα, πρώτης ύλης που θεωρείται πιο αξιόπιστη λύση σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω των διαλείψεων στην παροχή.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας συχνά χαρακτηρίζεται χαλαρή.