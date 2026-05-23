Η SpaceX πραγματοποίησε την Παρασκευή νέα δοκιμαστική εκτόξευση του Starship, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη εκδοχή του πυραύλου μέχρι σήμερα, πάνω στην οποία βασίζεται και η NASA για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη.

Ο αναβαθμισμένος πύραυλος απογειώθηκε από το νότιο Τέξας, μεταφέροντας 20 δοκιμαστικούς δορυφόρους Starlink, οι οποίοι επρόκειτο να απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Η εκτόξευση έγινε μόλις δύο ημέρες αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Έλον Μασκ, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να εισαγάγει τη SpaceX στο χρηματιστήριο.

Πρόκειται για τη 12η δοκιμαστική πτήση του Starship, του διαστημικού συστήματος που αναπτύσσει η εταιρεία με μακροπρόθεσμο στόχο τις επανδρωμένες αποστολές στον Άρη. Πριν από αυτό, ωστόσο, προτεραιότητα αποτελεί η συμμετοχή στο σεληνιακό πρόγραμμα Artemis της NASA.

SpaceX's Starship rocket just successfully performed a flip maneuver and precisely splashed down on target in the Indian Ocean next to a buoy with @Starlink on it.



Η νέα γενιά του Starship, γνωστή ως V3, εκτοξεύθηκε από ολοκαίνουργια πλατφόρμα στο Starbase, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό. Μία πρώτη προσπάθεια εκτόξευσης, το βράδυ της Πέμπτης, είχε ακυρωθεί εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στις εγκαταστάσεις.

Με ύψος περίπου 124 μέτρα, η νέα έκδοση είναι μεγαλύτερη από τα προηγούμενα μοντέλα και διαθέτει ακόμη ισχυρότερους κινητήρες. Ο επανασχεδιασμένος προωθητικός πύραυλος φέρει μεγαλύτερα και πιο ανθεκτικά πτερύγια καθοδήγησης για την επιστροφή του στη Γη, καθώς και ενισχυμένο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου για τους 33 βασικούς κινητήρες.

After a successful payload deployment, Starship 39 goes KABOOM upon landing in the Indian Ocean. pic.twitter.com/PMGUKA637S — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) May 22, 2026

Το διαστημόπλοιο από ανοξείδωτο ατσάλι διαθέτει επίσης αναβαθμισμένα συστήματα πλοήγησης και υπολογιστών, περισσότερες κάμερες, αλλά και ειδικούς μηχανισμούς σύνδεσης για μελλοντικές αποστολές και ελλιμενισμούς στο διάστημα.

Η SpaceX επιδιώκει το Starship να είναι πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο, με ειδικούς μηχανικούς βραχίονες στις βάσεις εκτόξευσης να αναλαμβάνουν τη σύλληψη των πυραυλικών σταδίων κατά την επιστροφή τους. Στη συγκεκριμένη δοκιμή, πάντως, δεν προβλεπόταν η ανάκτηση των τμημάτων του πυραύλου. Ο πρώτος προωθητής κατέληξε στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ το διαστημόπλοιο και οι δοκιμαστικοί δορυφόροι στον Ινδικό Ωκεανό.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on the twelfth flight test of Starship! pic.twitter.com/XXBAtryPpL — SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026

Η NASA έχει αναθέσει συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων τόσο στη SpaceX όσο και στη Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, προκειμένου να αναπτύξουν σεληνιακά σκάφη για τις αποστολές Artemis.

Οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε ανταγωνισμό για το ποια θα είναι έτοιμη πρώτη. Το Starship έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές πτήσεις που έφτασαν στα όρια του διαστήματος, ενώ το Blue Moon της Blue Origin δεν έχει ακόμη εκτοξευθεί, αν και δοκιμαστική αποστολή προς τη Σελήνη προγραμματίζεται μέσα στη χρονιά.

Η NASA σχεδιάζει για το επόμενο έτος αποστολή δοκιμαστικής σύνδεσης σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis III. Οι αστροναύτες θα εξασκηθούν στη σύνδεση της κάψουλας Orion με το Starship, το Blue Moon ή και τα δύο συστήματα.

Η πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση μέσω του προγράμματος Artemis ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το 2028. Θα είναι η πρώτη φορά μετά την αποστολή Apollo 17, το 1972, που άνθρωποι θα πατήσουν ξανά στη Σελήνη. Στόχος της NASA είναι η δημιουργία μόνιμης βάσης κοντά στον νότιο πόλο του φεγγαριού, όπου θα επιχειρούν τόσο αστροναύτες όσο και ρομποτικά συστήματα.

Την ίδια στιγμή, η SpaceX έχει ήδη ξεκινήσει να δέχεται κρατήσεις για ιδιωτικά ταξίδια γύρω από τη Σελήνη και, μελλοντικά, προς τον Άρη.

Μεταξύ όσων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον βρίσκεται ο Αμερικανός επιχειρηματίας Ντένις Τίτο, ο πρώτος διαστημικός τουρίστας στην ιστορία, μαζί με τη σύζυγό του, ενώ αυτή την εβδομάδα ο επενδυτής κρυπτονομισμάτων Τσουν Γουάνγκ ανακοίνωσε πως θα συμμετάσχει στην πρώτη διαπλανητική αποστολή του Starship προς τον Άρη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες ούτε για το κόστος ούτε για το χρονοδιάγραμμα της αποστολής.