Η τραγική ιστορία και η λεηλασία της κατεχόμενης Μόρφου μεταφέρθηκαν στην καρδιά της Ρώμης, μέσα από μια συγκινητική εκδήλωση μνήμης. Στο κεντρικό ξενοδοχείο Quirinale παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία «Οι Αντίλαλοι της Μόρφου, η αλήθεια μιας κατεχόμενης πόλης», καθηλώνοντας το ιταλικό κοινό. Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο-ντοκουμέντα, αποκαλύφθηκαν οι δραματικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και η συστηματική καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς του νησιού.



Η σημαντική αυτή δράση συνδιοργανώθηκε από την Κυπριακή Πρεσβεία στην Ιταλία και τον Δήμο Μόρφου.



Ιταλοί φιλέλληνες, ιστορικοί, ξένοι διπλωμάτες αλλά και μέλη της ελληνικής και κυπριακής κοινότητας της Αιώνιας Πόλης, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν την ιστορική πραγματικότητα της Μεγαλονήσου.



Χάρη σε σειρά παρεμβάσεων και σε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, οι επισκέπτες μπόρεσαν να διαπιστώσουν το πόσο ανθηρή ήταν η ζωή, στην πόλη της Μόρφου, πριν την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων και την καταστροφή που επήλθε στην συνέχεια: κοιμητήρια που μετατράπηκαν σε πάρκινγκ αυτοκινήτων, εκκλησίες οι οποίες βεβηλώθηκαν και έγιναν τζαμιά, αλλά και την ολική αχρήστευση του παραγωγικού ιστού της πόλης, γνωστής -κάποτε- για να εσπεριδοειδή και τα πανηγύρια της.



«Απόψε, από την Ρώμη, στέλνουμε ένα μήνυμα μνήμης αλλά και ανθρωπιάς. Το μήνυμα ότι η Κύπρος εξακολουθεί να ζητά δικαιοσύνη και ειρήνη. Όχι εκδίκηση, αλλά δικαιοσύνη, ελευθερία και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα», τόνισε ο δήμαρχος Μόρφου, Βίκτωρας Χατζηαβραάμ.



Από την μεριά του, ο πρέσβης της Κύπρου στην Ιταλία Γιώργος Χριστοφίδης, υπογράμμισε: «Η Μόρφου συμβολίζει την ελπίδα και υπόσχεση για επιστροφή. Η επιμονή των ανθρώπων της, από τον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο, μέχρι τον τελευταίο Μορφίτη, είναι αξιοθαύμαστη και αντανακλά τα χαρακτηριστικά όλων των Κυπρίων, προσφύγων και μη. Αντανακλά το πείσμα τους – το “κυπριακό γινάτι”- κόντρα στους συσχετισμούς δυνάμεων με την κατοχική δύναμη».



Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και η πρέσβης της Ελλάδας στην Ρώμη, Ελένη Σουρανή.



«Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχάσαμε ποτέ την εισβολή, τις ανθρώπινες απώλειες, τους αγνοούμενους, τις διακόσιες χιλιάδες εσωτερικούς πρόσφυγες, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο ένα τέταρτο του κυπριακού πληθυσμού. Δεν ξεχνάμε ότι το ένα τρίτο της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραμένει υπό ξένη, στρατιωτική κατοχή», τόνισε η κυρία Σουρανή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.