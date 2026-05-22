Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα το Σαββατοκύριακο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονες βροχές, ισχυρές καταιγίδες και αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το κύμα αστάθειας θα κορυφωθεί το Σάββατο, όταν τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας, τόσο στα ηπειρωτικά όσο και σε αρκετές νησιωτικές περιοχές.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τη μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων είναι:

Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Κρήτη

Εύβοια

Νησιά του Αιγαίου

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, τοπικά ισχυρές καταιγίδες αλλά και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά και ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Η πρόγνωση Μαρουσάκη και Αρναούτογλου

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε ότι ήδη από την Παρασκευή θα αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη πάνω από την Αττική, με βροχές και καταιγίδες που θα διαρκούν μέχρι αργά το βράδυ.

Από την πλευρά του, ο Σάκης Αρναούτογλου χαρακτήρισε το επόμενο 48ωρο «δύσκολο», επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα θα επεκταθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Όπως σημείωσε, το Σάββατο ιδιαίτερα άστατος θα είναι ο καιρός από τη Χαλκιδική και νοτιότερα, επηρεάζοντας περιοχές όπως:

Ανατολική Στερεά

Εύβοια

Αττική

Βοιωτία

Ανατολική Πελοπόννησο

Αιγαίο

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες τόσο τις πρωινές ώρες όσο και εκ νέου από το μεσημέρι και μετά, με πιθανότητα τα φαινόμενα να είναι πρόσκαιρα έντονα, κυρίως στα νότια τμήματα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, όμως από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 24 με 25 βαθμούς.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Κυριακή, ο καιρός θα παρουσιάσει προσωρινή βελτίωση το πρωί, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν ξανά νεφώσεις που θα φέρουν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται.

Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή σε όσους κινηθούν σε υπαίθριες δραστηριότητες ή ταξιδέψουν το Σαββατοκύριακο, λόγω της πιθανότητας έντονων καιρικών φαινομένων και κεραυνικής δραστηριότητας.