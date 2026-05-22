Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και συζήτησαν για όλα τα θέματα της ομάδας του Ολυμπιακού.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών έγινε στα γραφεία του προέδρου του Ολυμπιακού στον Πειραιά και κράτησε περισσότερο από τρεις ώρες.

Η κουβέντα μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε παρουσία του ατζέντη του προπονητή, Ινιάκι Ιμπάνιεθ, ενώ παρών ήταν και ο τεχνικός διευθυντής των Πειραιωτών, Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Αυτό που προκύπτει από την συζήτηση είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει άμεσα ενέργειες για να ενισχυθεί και να παρουσιαστεί έτοιμος για τη νέα χρονιά.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Μεντιλίμπαρ έχει ήδη αναφέρει κάποια ονόματα ποδοσφαιριστών που έχει στο μυαλό του την ενίσχυση των Πειραιωτών.

Αμέσως μετά την σύσκεψη ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο ΟΑΚΑ μαζί με τον Μεντιλίμπαρ για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό της μπασκετικής ομάδας με την Φενέρμπαχτσε.