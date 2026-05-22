Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague χωρίς τους Ταβάρες, Λεν και έχασε και τον Ουσμάν Γκαρούμπα.

Ο 24χρονος Ισπανός σέντερ στον ημιτελικό με την Βαλένθια τραυματίστηκε και φαίνεται πως είναι σοβαρά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγω για πρόβλημα στον αχίλλειο.

Μάλιστα μετά το τέλος του ημιτελικού ο Σέρτζιο Σκαριόλο δήλωσε πως ο Γκαρούμπα θα χάσει τον μεγάλο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, αφήνοντας τη Ρεάλ χωρίς καθαρό σέντερ.

«Ειλικρινά, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι πριν από τις εξετάσεις που θα κάνει. Πάντως, είναι προφανές ότι είναι 100% εκτός για τον αγώνα της Κυριακής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ.