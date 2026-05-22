Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Σάφερν της Νέας Υόρκης ότι η σύγκρουση με το Ιράν «θα τελειώσει σύντομα».

«Τους σταματήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. «Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Και αυτό θα τελειώσει σύντομα. Θα έχει τελειώσει πολύ σύντομα».

Την ίδια ώρα, πηγή που φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένα ζητήματα στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, καμία συμφωνία δεν πρόκειται να υπογραφεί εάν δεν επιλυθούν όλα τα ανοιχτά θέματα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, με βασική προτεραιότητα αυτή την περίοδο να θεωρείται ο τερματισμός του πολέμου, πριν εξεταστούν τα υπόλοιπα ζητήματα.

Η εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ τον περασμένο μήνα άφησε ανεκπλήρωτους βασικούς στόχους που είχαν τεθεί με την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Μεταξύ αυτών ήταν η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, η καταστροφή του πυραυλικού του προγράμματος, αλλά και η δημιουργία συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος από τον ίδιο τον λαό της χώρας.