Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ, με την πράσινη ΠΑΕ να ανακοινώνει επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή.

Ο έμπειρος τεχνικός αποχωρεί από τον πάγκο του «τριφυλλιού» έπειτα από περίπου 7 μήνες, σε μια συνεργασία που ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες, αλλά ολοκληρώθηκε πρόωρα, μετά την απόφαση της διοίκησης να πορευτεί με άλλον προπονητή ενόψει της επόμενης σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Ράφα Μπενίτεθ, ευχαριστώντας τον Ισπανό τεχνικό και τους συνεργάτες του για την παρουσία τους στην ομάδα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ. Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του».

Πώς φτάσαμε στο «διαζύγιο»

Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε αναλάβει τον Παναθηναϊκό στις 21 Οκτωβρίου, υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο, με στόχο να δώσει στην ομάδα εμπειρία, ευρωπαϊκή ταυτότητα και αγωνιστική σταθερότητα.

Ωστόσο, η σεζόν δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν οι άνθρωποι του συλλόγου. Η διοίκηση είχε αποφασίσει εδώ και καιρό να προχωρήσει σε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας, με το βασικό ζήτημα να είναι η φόρμουλα της αποζημίωσης.

Η λύση τελικά βρέθηκε, με τον Ισπανό προπονητή να αναμένεται να λάβει ποσό που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Ο απολογισμός του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό

Ο Ράφα Μπενίτεθ κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε 41 παιχνίδια, με συνολικό απολογισμό:

Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες 41 20 11 10

Επί των ημερών του, ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην 4η θέση της Stoiximan Super League, ενώ στην Ευρώπη έφτασε μέχρι τους «16» του Europa League. Στο Κύπελλο Ελλάδας, οι «πράσινοι» έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκαν από τον ΠΑΟΚ.

Παρά τις ευρωπαϊκές στιγμές και την παρουσία ενός προπονητή με τεράστιο βιογραφικό, η συνολική εικόνα δεν κρίθηκε αρκετή για να συνεχιστεί το πρότζεκτ και την επόμενη χρονιά.

Το μεγάλο όνομα που δεν έφερε την ανατροπή

Η πρόσληψη του Μπενίτεθ είχε προκαλέσει αίσθηση, καθώς ο Παναθηναϊκός έφερνε στην Ελλάδα έναν προπονητή με θητεία σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ, όπως η Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ίντερ, η Νάπολι, η Τσέλσι και η Νιούκαστλ.

Το βιογραφικό του Ισπανού δημιούργησε προσδοκίες για άμεση αναβάθμιση της ομάδας, όμως τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και η αδυναμία του Παναθηναϊκού να διεκδικήσει μέχρι τέλους τους βασικούς εγχώριους στόχους οδήγησαν στη φθορά της συνεργασίας.

Επικρατέστερος διάδοχος ο Γιάκουμπ Νίστρουπ

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη ημέρα. Επικρατέστερος διάδοχος του Ράφα Μπενίτεθ εμφανίζεται ο Γιάκουμπ Νίστρουπ, με τον Παναθηναϊκό να αναζητά νέο ξεκίνημα και διαφορετική αγωνιστική κατεύθυνση ενόψει της νέας περιόδου.

Η αλλαγή στον πάγκο σηματοδοτεί την προσπάθεια της ΠΑΕ να επανασχεδιάσει το ποδοσφαιρικό της πλάνο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις του κόσμου παραμένουν υψηλές και η ανάγκη επιστροφής στην κορυφή είναι πιο έντονη από ποτέ.

Το τέλος μιας σύντομης και ακριβής συνεργασίας

Το πέρασμα του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό ήταν σύντομο, ακριβό και τελικά ανεπιτυχές με βάση τους αρχικούς στόχους.

Η παρουσία του έδωσε διεθνές βάρος στον σύλλογο, όμως δεν συνοδεύτηκε από την αγωνιστική εκτόξευση που προσδοκούσε η διοίκηση. Μετά από 7 μήνες, 41 αγώνες και μια σεζόν που άφησε περισσότερο προβληματισμό παρά ικανοποίηση, οι δρόμοι των δύο πλευρών χωρίζουν.

Ο Παναθηναϊκός γυρίζει πλέον σελίδα, με το βλέμμα στον νέο προπονητή και στη δημιουργία μιας ομάδας που θα μπορέσει να επιστρέψει στη διεκδίκηση τίτλων.