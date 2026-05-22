Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πανηγύρισε με υψωμένη την γροθιά του, μετά τη νίκη της ομάδας του στον πρώτο ημιτελικό του Final Four επί της Φενέρμπαχτσε.

Ο Έλληνας τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, στάθηκε στο μεγάλο ρόστερ της ομάδας του τονίζοντας πάντως ενόψει του τελικού πως οι παίκτες του θα πρέπει να έχουν την ίδια νοοτροπία όπως απόψε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Είχαμε έλλειψη δημιουργίας στο ξεκίνημα. Μετά κυκλοφορήσαμε καλύτερα τη μπάλα, βρήκαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η άμυνά μας ήταν συμπαγής για 40′, είναι πολύ σημαντικό αυτό σε τέτοια ματς. Είχαμε ένταση και επιθυμία.

Ήταν σημαντικό να προσπαθούμε να σταματάμε τις προσπάθειες επιστροφής της Φενέρμπαχτσε. Αντιδρούσαμε αμέσως με καλές επιλογές και καλά σουτ. Δεν έχω παράπονα για την εμφάνισή μας απόψε.

Είναι πολύ σημαντικό πως έχουμε βάθος στον πάγκο μας. Έχουμε δύο ματς σε 48 ώρες, έπρεπε να μείνουμε φρέσκοι. Ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε ήδη τον επόμενο αντίπαλο. Όποιος και να είναι, θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε κατοχή, να έχουμε την ίδια νοοτροπία που είχαμε και απόψε».