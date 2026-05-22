Λαμπερές παρουσίες συγκέντρωσε το T-Center, λίγο πριν από τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Euroleague.

Στο γήπεδο βρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου, του αθλητισμού και της διπλωματίας, με τον Νίκο Οικονομόπουλο, τον Γιώργο Λάνθιμο, τον Νίκο Γκάλη και την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να δίνουν το «παρών» στην αναμέτρηση που συγκεντρώνει τα βλέμματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στο T-Center και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Στο T-Center βρίσκεται και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο ημιτελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε.

Η παρουσία της στην αρένα προσθέτει ακόμη ένα στοιχείο διεθνούς ενδιαφέροντος στη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπου βρίσκονται σημαντικές προσωπικότητες από τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει δώσει και στο παρελθόν το «παρών» σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις στην Ελλάδα, ενώ η παρουσία της στο Final Four επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η διοργάνωση πέρα από τα στενά μπασκετικά όρια.

Στο γήπεδο ο Νίκος Οικονομόπουλος

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έφτασε στο T-Center λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού.

Ο γνωστός τραγουδιστής δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για τους «ερυθρόλευκους» και η παρουσία του στο γήπεδο δεν πέρασε απαρατήρητη. Κατά την είσοδό του, αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού τον αναγνώρισαν, με τον ίδιο να βρίσκεται στις εξέδρες για να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα σε μία από τις πιο κρίσιμες βραδιές της σεζόν.

Ο Γιώργος Λάνθιμος δίπλα στον Ολυμπιακό

Στο T-Center βρίσκεται και ο Γιώργος Λάνθιμος, ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης, ο οποίος είναι γνωστός φίλος του Ολυμπιακού.

Ο δημιουργός που έχει διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στο Χόλιγουντ είναι συχνός θαμώνας του ΣΕΦ και αυτή τη φορά βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας του Πειραιά στο Final Four, με στόχο να πανηγυρίσει την πρόκριση στον τελικό της Euroleague.

Παρών και ο Λευτέρης Πετρούνιας

Στο T-Center έδωσε το «παρών» και ο Λευτέρης Πετρούνιας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Euroleague.

Ο «άρχοντας των κρίκων», μία από τις σπουδαιότερες μορφές του ελληνικού αθλητισμού, βρέθηκε στη μεγάλη μπασκετική γιορτή της Αθήνας, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική παρουσία στη λίστα των προσωπικοτήτων που παρακολούθησαν από κοντά την αναμέτρηση.

Παρών και ο Νίκος Γκάλης

Από το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν θα μπορούσε να λείπει ο Νίκος Γκάλης.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ έφτασε στο T-Center για να παρακολουθήσει από κοντά τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε και να ζήσει την ατμόσφαιρα του Final Four.

Η παρουσία του Γκάλη δίνει ξεχωριστό βάρος στην αναμέτρηση, καθώς πρόκειται για μία από τις εμβληματικότερες μορφές στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ

Ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε έχει μετατρέψει το T-Center σε σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τους φίλους των δύο ομάδων να δημιουργούν από νωρίς εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.