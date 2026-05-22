Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, την ώρα που μεγάλο μέρος της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης θα βιώνει συνθήκες έντονης ζέστης, με θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε ανοιξιάτικο καύσωνα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο, η Ευρώπη θα χωριστεί ουσιαστικά στα δύο, καθώς στη βορειοδυτική και κεντρική Ευρώπη θα επικρατήσουν υψηλές πιέσεις και πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ στη νοτιοανατολική Ευρώπη – ανάμεσά της και η Ελλάδα – θα κυριαρχήσει έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες.

Ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για μια «ατμοσφαιρική τραμπάλα», εξηγώντας ότι ένα μεγάλης κλίμακας αποκομμένο χαμηλό στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα επηρεάσει τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης μέχρι και τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι στην Ελλάδα

Για τη χώρα μας, ο καιρός έως και τη Δευτέρα αναμένεται ιδιαίτερα μεταβαλλόμενος, με τοπικές βροχές, καταιγίδες και κατά διαστήματα ισχυρούς ανέμους σε αρκετές περιοχές.

Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, τα φαινόμενα θα επηρεάζονται τόσο από τις διαταραχές του αποκομμένου χαμηλού όσο και από την απογευματινή θερμική αστάθεια, ειδικά σε περιοχές όπου θα προηγείται ηλιοφάνεια και θα επικρατούν ασθενείς άνεμοι.

Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες δεν θα περιορίζονται μόνο στις απογευματινές ώρες, αλλά αναμένεται να εκδηλωθούν και σε άλλες χρονικές περιόδους της ημέρας, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και σε ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές.

Προειδοποίηση για κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστούν οι μετεωρολόγοι σε όσους σκοπεύουν να κινηθούν στην ύπαιθρο ή να βρεθούν σε παραλίες το Σαββατοκύριακο, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης κεραυνών.

Παράλληλα, δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε περιοχές όπου θα αναπτυχθούν ισχυρές καταιγίδες.

Την ώρα λοιπόν που αρκετές χώρες της Ευρώπης θα θυμίζουν καλοκαίρι, η Ελλάδα θα παραμείνει σε πιο φθινοπωρινό μοτίβο, με τον καιρό να παρουσιάζει έντονες εναλλαγές και τοπικά έντονα φαινόμενα.