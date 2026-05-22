Απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές, καθώς κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη διαδικασία, με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας, η οποία παρέμεινε στην αίθουσα.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ονομαστικής φανερής ψηφοφορίας:

Σε σύνολο 161 παρόντων βουλευτών, 155 βουλευτές της ΝΔ καταψήφισαν ενώ έξι βουλευτές -πέντε από την Πλεύση Ελευθερίας και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος- τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ η οποία δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Από τη ΝΔ απουσίαζε ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος.

Νωρίτερα, αμέσως μετά τις ομιλίες των αρχηγών τους, είχαν αποχωρήσει όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας.

Η συζήτηση στη Βουλή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στις πολιτικές διαστάσεις της υπόθεσης, αλλά και στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της ΝΔ για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, αντί για πλειοψηφία των 2/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι που ήταν μέρος της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. «Συντελέστηκε ένα ακόμα επεισόδιο στη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας και επιβλήθηκε ένα ακόμα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» κατήγγειλαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛΛΥ, ΝΙΚΗ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Η ΝΔ, δια του εισηγητής της, Μάκη Βορίδη, επικαλέστηκε το άρθρο 68 παρ. 2 του Συντάγματος που ορίζει ότι για θέματα εθνικής ασφάλειας, άμυνας, εξωτερικής πολιτικής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών.

Το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης μέσω εξεταστικής επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που πρέπει να ελεγχθούν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Από την πλευρά της κυβέρνησης, απορρίφθηκε η ανάγκη νέας εξεταστικής διαδικασίας, με το επιχείρημα ότι το θέμα έχει ήδη διερευνηθεί θεσμικά.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς το ζήτημα των υποκλοπών παραμένει στην κορυφή της πολιτικής επικαιρότητας.