Final Four Euroleague: Η μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού για το 4ο – Όσα συμβαίνουν έξω και μέσα στο ΟΑΚΑ

Λεπτό προς λεπτό ό,τι συμβαίνει λίγο πριν την πρεμιέρα του Final Four

LIVE UPDATE

Η Αθήνα ζει στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague, καθώς από σήμερα, 22 Μαΐου, έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, το Telekom Center Athens φιλοξενεί την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, με πρώτο εμπόδιο τη Φενέρμπαχτσε στον αποψινό ημιτελικό.

Με... Έβανς οι Πειραιώτες

Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στο Telecom Center ενόψει του ημιτελικού με την Φενέρ, με τον Κίναν Έβανς να δίνει το παρών με την υπόλοιπη ομάδα.

Ολοκληρώθηκε η είσοδος των οργανωμένων οπαδών

Ολοκληρώθηκε η είσοδος στο ΟΑΚΑ των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού. Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ άρχισε.

Οι πρώτοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στις εξέδρες του T-Center

Ορισμένοι φίλαθλοι των «ερυθρολεύκων» έχουν πάρει ήδη τη θέση τους στο T-Center, δύο ώρες πριν το τζάμπολ της κρίσιμης αναμέτρησης της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

 

Στο ΟΑΚΑ η αποστολή του Ολυμπιακού

Η αποστολή του Ολυμπιακού, περίπου δυο ώρες πριν από το τζάμπολ του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε, κατέφθασε στο T-Center.

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας στο ΟΑΚΑ

Εκατοντάδες οπαδοί συγκεντρώνονται στο ΟΑΚΑ για τον ημιτελικό με τη Φενέρ. Ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις.

Ολυμπιακός: «Απόψε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telekom Center Athens»

Ο Ολυμπιακός με μήνυμά του στα social media, έδωσε το σύνθημα για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε ενόψει Final Four της EuroLeague. «Απόψε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telekom Center Athens. Ας υποστηρίξουμε την ομάδα μας με πάθος και ας τους δώσουμε ένα έξτρα κίνητρο με τη δύναμη της φωνής μας για να παλέψουν για μια θέση στον τελικό της EuroLeague. Σταθείτε στο πλευρό μας, παλέψτε μαζί μας, ας κάνουμε φασαρία...».

 

Οι οπαδοί της Φενέρ ψηφίζουν τον δικό του MVP

Oι οπαδοί της Φενέρ μίλησαν για τον δικό τους πρωταγωνιστή του ημιτελικού του Final 4 κόντρα στον Ολυμπιακό.

Final Four: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο ΟΑΚΑ

Χαρακτηριστικές των δρακόντειων μέτρων ασφαλείας είναι οι εικόνες από το ΟΑΚΑ, όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί ειδικές περιφράξεις ενώ έχουν αναπτυχθεί διμοιρίες των ΜΑΤ και πολλές ακόμη δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Ξεκινούν για το ΟΑΚΑ από τον ΗΣΑΠ Φαλήρου οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Ξεκίνησε η συγκέντρωση των φιλάθλων για τη μεταφορά τους στο ΟΑΚΑ – Αυστηρά τα μέτρα
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού καθ' οδόν προς το ΟΑΚΑ

Final Four 2026: Ξεκινούν για το ΟΑΚΑ οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός για 15η φορά σε Final Four

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται για 15η φορά σε Final Four και για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, επίδοση που καταγράφεται για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου και παραμένει μοναδική για ελληνική ομάδα. Παράλληλα, πρόκειται για τη 11η συμμετοχή της ομάδας σε Final Four κατά τη διάρκεια της διοίκησης των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, από το 2009 μέχρι σήμερα, γεγονός που αποτυπώνει τη σταθερή παρουσία του Ολυμπιακού στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Final Four – ΕuroLeague: Η Αθήνα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η μάχη του Ολυμπιακού για το 4ο

Η ελληνική πρωτεύουσα διαδέχεται το Άμπου Ντάμπι και το Yas Island στη φιλοξενία της διοργάνωσης, αναλαμβάνοντας για δεύτερη φορά στην ιστορία της τη διεξαγωγή Final Four της Euroleague

