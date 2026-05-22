Final Four Euroleague: Η μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού για το 4ο – Όσα συμβαίνουν έξω και μέσα στο ΟΑΚΑ

Η Αθήνα ζει στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague, καθώς από σήμερα, 22 Μαΐου, έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, το Telekom Center Athens φιλοξενεί την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, με πρώτο εμπόδιο τη Φενέρμπαχτσε στον αποψινό ημιτελικό.
Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στο Telecom Center ενόψει του ημιτελικού με την Φενέρ, με τον Κίναν Έβανς να δίνει το παρών με την υπόλοιπη ομάδα.
Ολοκληρώθηκε η είσοδος στο ΟΑΚΑ των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού. Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ άρχισε.
Ορισμένοι φίλαθλοι των «ερυθρολεύκων» έχουν πάρει ήδη τη θέση τους στο T-Center, δύο ώρες πριν το τζάμπολ της κρίσιμης αναμέτρησης της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Η αποστολή του Ολυμπιακού, περίπου δυο ώρες πριν από το τζάμπολ του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε, κατέφθασε στο T-Center.
Εκατοντάδες οπαδοί συγκεντρώνονται στο ΟΑΚΑ για τον ημιτελικό με τη Φενέρ. Ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις.
Ο Ολυμπιακός με μήνυμά του στα social media, έδωσε το σύνθημα για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε ενόψει Final Four της EuroLeague. «Απόψε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telekom Center Athens. Ας υποστηρίξουμε την ομάδα μας με πάθος και ας τους δώσουμε ένα έξτρα κίνητρο με τη δύναμη της φωνής μας για να παλέψουν για μια θέση στον τελικό της EuroLeague. Σταθείτε στο πλευρό μας, παλέψτε μαζί μας, ας κάνουμε φασαρία...».
Tonight, all roads lead to Telecom Center Athens.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 22, 2026
⁰Let’s support our team with passion and give them an extra push with the power of our voices as they fight for a place in the EuroLeague Final Four final.
Stand with us. Be loud. Fight together. 🔥#OlympiacosBC… pic.twitter.com/twbQfzhVcX
Oι οπαδοί της Φενέρ μίλησαν για τον δικό τους πρωταγωνιστή του ημιτελικού του Final 4 κόντρα στον Ολυμπιακό.
TV+ mikrofonunu bu kez Atina'da Fenerbahçe Beko taraftarlarına uzattık! 🎤— TV+ (@tvplussanayeter) May 22, 2026
“Sence maçın kahramanı kim olur?” dedik, birbirinden iddialı cevaplar geldi.⁰
Şimdi sıra sende:⁰Sence Olympiacos karşısında gecenin kahramanı kim olacak? 🔥 pic.twitter.com/PZRZ0nptgq
Χαρακτηριστικές των δρακόντειων μέτρων ασφαλείας είναι οι εικόνες από το ΟΑΚΑ, όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί ειδικές περιφράξεις ενώ έχουν αναπτυχθεί διμοιρίες των ΜΑΤ και πολλές ακόμη δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.
Σε ρυθμούς Final Four κινείται ο κόσμος του Ολυμπιακού, με χιλιάδες οπαδούς να συγκεντρώνονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» και να αναχωρούν οργανωμένα για το T-Center ενόψει του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε
Έκτακτη καταγραφή οπαδών της Φενέρ στο Θησείο λόγω εκκρεμοτήτων με τα εισιτήρια του ημιτελικού
Χωρίς να έχουν παραλάβει ακόμη τα QR codes των εισιτηρίων τους, φίλοι της Φενέρμπαχτσε καταγράφηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. πριν αναχωρήσουν για το ΟΑΚΑ.
Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται για 15η φορά σε Final Four και για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, επίδοση που καταγράφεται για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου και παραμένει μοναδική για ελληνική ομάδα. Παράλληλα, πρόκειται για τη 11η συμμετοχή της ομάδας σε Final Four κατά τη διάρκεια της διοίκησης των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, από το 2009 μέχρι σήμερα, γεγονός που αποτυπώνει τη σταθερή παρουσία του Ολυμπιακού στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Η ελληνική πρωτεύουσα διαδέχεται το Άμπου Ντάμπι και το Yas Island στη φιλοξενία της διοργάνωσης, αναλαμβάνοντας για δεύτερη φορά στην ιστορία της τη διεξαγωγή Final Four της Euroleague