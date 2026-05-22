Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης έμειναν εκτός δωδεκάδας από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Αναλυτικά η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς.
Ολυμπιακός: Οι παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε
Οι τέσσερις παίκτες που έμειναν εκτός για το ματς με τους Τούρκους
Newsroom
