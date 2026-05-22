Έντονο σχολιασμό για την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (21/5) στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης, έκανε ο Νίκος Πλακιάς μέσα από ανάρτησή του στα social media. Ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών στάθηκε κυρίως σε δύο σημεία που, όπως ανέφερε, του προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση μετά την εκδήλωση για το κόμμα «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X, ο Νίκος Πλακιάς επισήμανε αρχικά ότι εντόπισε σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στη διακήρυξη του κινήματος και στις τοποθετήσεις που έγιναν από το βήμα, ειδικά σε ό,τι αφορά την υπόθεση των Τεμπών αλλά και το ζήτημα των δημόσιων μεταφορών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απουσία συγγενών των θυμάτων από την εκδήλωση, τονίζοντας πως αυτό είχε ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα δεδομένου ότι η Θεσσαλονίκη συγκαταλέγεται στις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο από την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία, με 28 θύματα.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ούτε ένας ΠΑΤΕΡΑΣ μια ΜΑΝΑ ένας ΑΔΕΡΦΟΣ μια ΑΔΕΡΦΗ ένας ΓΙΟΣ μια ΚΟΡΗ ένας ΣΥΖΥΓΟΣ τίποτα ΚΑΝΕΝΑΣ».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Από την χτεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν μου έκανε εντύπωση όπως παρουσιάζεται σε όλα το social το πουκάμισο της Μαρίας Καρυστιανού ή το T-shirt του Θανάση Αυγερινού, ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν.

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) May 22, 2026

Έτσι και αλλιώς αυτά δεν με αφορούν μιας και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα ΤΕΜΠΗ και η αναφορά σε αυτά. Εμένα εντύπωση μου έκανε κοιτάζοντας με μια ματιά την διακήρυξη του κινήματος ότι έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπανε από το βήμα, και μιλώ για αυτά που έχουν σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τις δημόσιες μεταφορές. Όπως και πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα.

Ούτε ένας ΠΑΤΕΡΑΣ μια ΜΑΝΑ ένας ΑΔΕΡΦΟΣ μια ΑΔΕΡΦΗ ένας ΓΙΟΣ μια ΚΟΡΗ ένας ΣΥΖΥΓΟΣ τίποτα ΚΑΝΕΝΑΣ!!».