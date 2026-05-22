Θλίψη προκαλεί το τραγικό τέλος του 33χρονου γιατρού του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από τις 7 Δεκεμβρίου 2025. Αυτοχειρία διά βρόχου, όπως εκτιμήθηκε από την πρώτη στιγμή, είναι η αιτία θανάτου, ενώ λεπτομέρειες σε σχέση με τον ακριβή χρόνο τέλεσης του απονενοημένου διαβήματος, θα καταγραφούν στο πόρισμα του ιατροδικαστή Κρήτης, Γιώργου Μυλωνάκη, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας.

Ο φάκελος της μέχρι χθες ανεξιχνίαστης υπόθεσης εξαφάνισης του νεαρού γιατρού, έκλεισε με δραματικό τρόπο το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης όταν ένας κάτοικος του χωριού Φρές Αποκορώνου, εντόπισε σε αγροτική και δασική τοποθεσία με ιδιαίτερα πλούσια βλάστηση, στα όρια με το χωριό Τζιτζιφές, μια ανθρώπινη σορό. Ο ρουχισμός και άλλα στοιχεία που εντόπισαν λίγο αργότερα άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων γύρω από τη σορό, οδήγησαν πολύ γρήγορα στην ταυτοποίηση.

Λίγο μετά τις οκτώ και μισή το βράδυ της ίδιας μέρας και μετά την αυτοψία που διενήργησε ο ιατροδικαστής Κρήτης, κ. Γιώργος Μυλωνάκης, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου έκανε γνωστό ότι «η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό». Όπως επιβεβαίωσε ο αστυνομικός διευθυντής, «ένας περαστικός είδε τη σορό, μας ειδοποίησε, ήρθαμε αμέσως, το τοπικό τμήμα κι εγώ με την ομάδα μου και είδαμε ότι με τα χαρακτηριστικά της εξαφάνισης ταίριαζε ο ρουχισμός του και κάποια άλλα στοιχεία που βρέθηκαν».

Όπως εκτιμούν οι αστυνομικές αρχές, ο Αλέξης Τσικόπουλος, την ημέρα της εξαφάνισής του, άφησε το ΙΧ αυτοκίνητό του κοντά στο κοιμητήριο του Φρε και στη συνέχεια περπάτησε μέσω της δημοτικής οδού που οδηγεί στο Νίππος, μέχρι το σημείο όπου βρέθηκε η σορός του. Πρόκειται για τη θέση Ρεγκούση, γνωστή για το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο μάλιστα λειτουργήθηκε πριν από λίγες ημέρες ανήμερα της εορτής του Αγίου. Περπατώντας στη συνέχεια σε μια κατάφυτη περιοχή, έφτασε μερικές δεκάδες μέτρα μακριά από τον ιερό ναό. Η σορός είχε καλυφθεί από τη βλάστηση.

Ήταν δύσκολο να εντοπιστεί η σορός στο συγκεκριμένο σημείο

Κάτοικοι των γύρω χωριών, πολλοί από τους οποίους συμμετείχαν τους προηγούμενους μήνες στις έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού γιατρού, εξήγησαν ότι ήταν δύσκολο να εντοπιστεί η σορός στο συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με το neakriti.gr. Ο Αντώνης Κοτσιφάκης από το Νίππος, ταχυδρόμος στην περιοχή, υπογράμμισε ότι «οι έρευνες είχαν επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή με επίκεντρο τα χωριά Νίππος και Φρές και κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η περιοχή στην οποία βρέθηκε, έχει περιουσίες που έχουν εγκαταλειφθεί, οπότε δεν ήταν πολύ εύκολο να πάει κάποιος. Έκανε και πολύ χειμώνα. Δεν ήταν εύκολο να βρεθεί εκείνη την περίοδο».

Ο πρόεδρος της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Καντάνου, Φαντελής Καπαρουδάκης, μιλώντας στο creta24.gr, είπε ότι η σορός του Αλέξη Τσικόπουλου εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ενώ το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά σε ευθεία γραμμή. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο είναι εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη από ορισμένες κατευθύνσεις. Η σορός του βρέθηκε στην περιοχή «Ριζίτικο», ανάμεσα στα χωριά Φρες και Τζιτζιφές.

Ο κ. Καπαρουδάκης εκτίμησε πως ο άτυχος άνδρας πιθανότατα πέρασε μέσα από το χωριό και κινήθηκε προς το σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να περιπλανήθηκε για ημέρες στην περιοχή, ακόμη και προς τα Λευκά Όρη, καθώς το σημείο βρίσκεται στις πρόποδες του βουνού.

«Υπάρχει ένα μονοπάτι που καταλήγει ουσιαστικά σε αδιέξοδο και δεν χρησιμοποιείται σχεδόν από κανέναν. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ακόμη και η πρόσβαση πεζών είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Για τον εντοπισμό του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, οι αστυνομικές αρχές χτένιζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα την ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα και είχαν κινητοποιηθεί πολυπληθείς ομάδες διάσωσης, με υπερσύγχρονα μέσα. Επί έξι ολόκληρους μήνες, η οικογένεια του γιατρού περίμενε, ένα σημάδι για την τύχη του. Στις 15 Ιανουαρίου, όταν με πρωτοβουλία της οικογένειας έφτασαν στα Χανιά διασώστες του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού και με τη συνδρομή εθελοντικών ομάδων, δυνάμεων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής διενεργώντας εκτεταμένες έρευνες σε Χανιά και Αποκόρωνα, η μητέρα του 33χρονου Ελένη Τσικοπούλου σημείωνε πως «είναι μια τελευταία προσπάθεια να τον βρούμε, σε οποιαδήποτε κατάσταση, αρκεί να μη συνεχιστεί αυτή η ταλαιπωρία του».

Ο νεαρός γιατρός, παιδί πολύτεκνης οικογένειας με άλλα τέσσερα αδέλφια, που είχε εξαφανιστεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 7 Δεκεμβρίου, όταν και επικοινώνησε με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας του ότι δεν είναι καλά. Του ζήτησε μάλιστα να έρθει στην Κρήτη γιατί όπως είπε, είχε ανάγκη να μιλήσουν. Ο πατέρας του, Γιώργος Τσικόπουλος, του πρότεινε να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο μέχρι το Ρέθυμνο ή τα Χανιά, μέχρι ο ίδιος να φτάσει αεροπορικώς στην Κρήτη. Ο 33χρονος, πράγματι κατευθύνθηκε προς τα Χανιά και έφτασε μέχρι το χωριό Φρές του δήμου Αποκορώνου όπου ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητό του μέσα σε έναν ελαιώνα. Από εκεί, ανηφόρισε προς τη δασική περιοχή στην οποία έβαλε τέλος στη ζωή του.