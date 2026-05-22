Ο πρίγκιπας της Ουαλίας βρέθηκε στο πλευρό της αγαπημένης του Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη και παρακολούθησε από κοντά την ιστορική επικράτηση με 3-0 επί της Φράιμπουργκ, η οποία χάρισε στον σύλλογο τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο μετά το 1982.

Γιατί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι φίλος της της Άστον Βίλα

Τακτικός επισκέπτης του Villa Park, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βρέθηκε και πρόσφατα στις εξέδρες για να πανηγυρίσει την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League, μετά τη νίκη επί της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τον πρίγκιπα να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσήλωση τις στιγμές πριν από τη σέντρα, ενώ στη συνέχεια πανηγύρισε έντονα μαζί με τους υπόλοιπους φίλους της ομάδας, καθώς η Άστον Βίλα πλησίαζε στην κατάκτηση του τροπαίου. Παράλληλα, φρόντισε να απαθανατίσει τη στιγμή κατά την οποία ο αρχηγός Τζον ΜακΓκιν σήκωσε το κύπελλο στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο ΜακΓκιν χαρακτήρισε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ «έναν απολύτως φυσιολογικό άνθρωπο», τονίζοντας ότι επισκέφθηκε τα αποδυτήρια πριν από την έναρξη του αγώνα.

«Πρόκειται για έναν άνθρωπο με ήθος και ευγένεια. Είναι ένθερμος υποστηρικτής της Άστον Βίλα και δεν υπήρχε περίπτωση να απουσιάσει από έναν τόσο σημαντικό αγώνα. Η στήριξή του είναι πολύτιμη για τον σύλλογο και ελπίζουμε να συνεχιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός των «χωριατών».

Η σχέση του Ουίλιαμ με την Άστον Βίλα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων στο Μπέρκσαϊρ. Όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο BBC το 2015, δεν επιθυμούσε να ακολουθήσει τις δημοφιλείς επιλογές των συμμαθητών του, οι οποίοι υποστήριζαν κυρίως τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή την Τσέλσι.

«Από μικρή ηλικία με ενδιέφερε ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο και αναζητούσα μια ομάδα να υποστηρίξω. Δεν ήθελα να ακολουθήσω τις συνηθισμένες επιλογές. Προτίμησα έναν σύλλογο που θα μπορούσε να μου προσφέρει έντονες συγκινήσεις και διακυμάνσεις συναισθημάτων», είχε δηλώσει.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ γεννήθηκε μόλις 26 ημέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης από την Άστον Βίλα απέναντι στην Μπάγερν, στις 26 Μαΐου 1982.

Κατά καιρούς έχει αναφερθεί στη χαρά που αντλεί από την υποστήριξη ενός συλλόγου με έντονη ιστορία, αλλά και με σημαντικές αγωνιστικές διακυμάνσεις. Όπως έχει επισημάνει, η ατμόσφαιρα, το αίσθημα συντροφικότητας μεταξύ των φιλάθλων και η ιστορική ταυτότητα της Άστον Βίλα αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους που τον έκαναν να συνδεθεί διαχρονικά με τον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ.